В понедельник, 6 марта, состоялась встреча Президента Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Фаритом Мухаметшиным.

В ходе встречи глава государства обратил внимание на ряд актуальных аспектов ситуации, складывающейся вокруг Приднестровья, в том числе в контексте переговорного процесса с Республикой Молдова. Фарит Мухаметшин, в свою очередь, проинформировал Президента о предстоящем визите в Приднестровье Статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.

Как сообщил российский дипломат, Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин планирует посетить Приднестровье 13 марта.

«Чтобы визит был насыщенным, конструктивным и плодотворным, к приезду Григория Борисовича необходимо подготовиться, согласовать темы предстоящей дискуссии. Основная тема одна – внешнеполитическая ситуация, которая складывается вокруг Приднестровья. Она, к сожалению, на мой взгляд, усугубляется. Если будут реализованы замыслы Молдовы и Украины по установлению совместного контроля, то нам будет нелегко. Поэтому хотелось бы опереться на гаранта и посредника в переговорном процессе, знать позицию Российской Федерации», – отметил Вадим Красносельский.

В ходе встречи Фарит Мухаметшин также рассказал об участии в состоявшемся торжественном собрании, посвящённом 26-й годовщине образования министерства просвещения ПМР. В ходе мероприятия посол вручил ведомству сертификаты на оргтехнику, приобретенную по заявке союза русских общин Приднестровья при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского центра международного сотрудничества.

В завершение собеседники отметили высокую динамику двусторонних российско-приднестровских контактов, а также условились поддерживать активную коммуникацию по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.