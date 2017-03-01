На страже законности и безопасности государства

В министерстве внутренних дел отметили 26-ю годовщину со дня образования.

Торжественное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику, установленному в честь сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга. Президент ПМР Вадим Красносельский, глава МВД Руслан Мова отдали дань памяти павшим стражам правопорядка.

Обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, глава государства отметил, что 26 лет назад была заложена основа не только структуры МВД, но и всей правоохранительной системы Приднестровского государства. «Вы были первыми. Представить себе государство без слаженной системы органов внутренних дел невозможно. На тот период времени это была единственная структура с дисциплинированной, четкой вертикалью управления, это был орган, который позволил сохранить общественный порядок и безопасность даже в условиях ведения боевых действий между Приднестровьем и Молдовой. Задача стояла крайне сложная, но вы ее выполнили», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Глава государства отметил, что сегодня на министерство внутренних дел возлагается задача не только по сохранению общественного порядка и общественной безопасности, но и безопасности государства в целом. «У нас есть все для того, чтобы отстаивать свою независимость, не позволить преступности поднять голову на территории Приднестровья и защитить самое главное – государство и гражданина», – подытожил Вадим Красносельский.

Согласно Указу Президента, в этот торжественный день министру внутренних дел Руслану Мове было присвоено специальное звание «генерал-майор милиции». За существенный вклад в развитие системы МВД ПМР и высокий профессионализм медалью «За трудовую доблесть» отмечены Дмитрий Белов и Сергей Наумов. Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» вручена Сергею Леонтьеву и Александру Урсулу.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников поощрен ведомственными наградами.

В этот же день состоялась церемония вручения ключей от служебных автомобилей, переданных в распоряжение территориальных подразделений МВД. Как отметил министр внутренних дел Руслан Мова, специально оборудованные автомобили марки «УАЗ» позволят повысить уровень материально-технической оснащенности столичной, бендерской, григориопольской и каменской милиции. Также это посодействует организации более высокого уровня обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в населённых пунктах.

ОЛЬГА ЛАЗНЕВАЯ.