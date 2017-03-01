Глава государства принял делегацию Республики Польша.

Приветствуя представителей посольства Республики Польша в Молдове, Вадим Красносельский выразил благодарность за внимание, оказываемое Приднестровью.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Республике Молдова Артур Михальски рассказал, что нередко бывает в Приднестровье. Особый интерес к республике связан с тем, что в Приднестровье проживает польская диаспора. «Я думаю, приднестровские поляки вносят свою лепту в развитие Приднестровья и наших взаимных контактов. Мы тоже в них заинтересованы и стараемся участвовать в различных проектах, если местные власти заинтересованы в этом», – отметил польский дипломат.

Президент ПМР Вадим Красносельский, в свою очередь, напомнил об исторических узах, связывающих жителей Приднестровья и Польши: «Когда-то исторически это было еще Польско-Литовское Княжество. Люди остались, вера осталась, предки остались лежать в этой земле».

В ходе встречи говорили и об урегулировании молдо-приднестровских отношений. Артур Михальски заметил, что хотя Польша и не участвует в переговорах напрямую, их ход и результаты ей интересны. «Мы как часть европейского сообщества глубоко заинтересованы в том, чтобы урегулирование диалога продолжалось в хорошем направлении, чтобы обе стороны нашли более глубокое понимание в этом вопросе, которое в итоге привело бы к таким результатам, которыми все были бы довольны», – заверил главу Приднестровья польский посол.