Задача депутатов – работать для людей

Где построить поликлинику, возвести жилые дома, разбить сквер, проложить троллейбусную линию или утвердить программу ремонта жилого и дорожного фондов – эти и другие социально-экономические вопросы всегда решает городской Совет. История Бендерского Совета народных депутатов насчитывает сто лет.

Торжественное собрание, посвященное вековому юбилею, прошло в кинотеатре им. Горького, где собрались представители законодательной и исполнительной ветвей власти, депутаты прошлых созывов.

6 марта 1917 года состоялось первое организационное заседание горсовета, а 8-го – пленарное, в ходе которого утвердили его состав. Бендеры стали первым городом в Бессарабии, где был образован Совет трудящихся. В него вошли 3 тысячи рабочих и 10 тысяч солдат. Блиц, Добродеев, Старый, Ингберг, Андриянов, а также Павел Ткаченко, Анна Глядковская, Тамара Кручок составляли пролетарский авангард. Они и их последователи противостояли румынской интервенции, вели подпольную борьбу в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали народное хозяйство в освобождённом крае. Депутаты и в 1992 году оказались на передовой в борьбе с молдавскими националистами. За вековую историю горсовета менялось многое, новое время диктовало всё новые задачи, но и сегодня, как 100 лет назад, депутаты защищают интересы народа, делают всё, чтобы жизнь в городе становилась легче и краше.

«Отрадно заметить, что именно в Бендерах создан первый горсовет народных депутатов в этой части России, в Бессарабии. После советы были созданы в Тирасполе и Кишинёве. С тех пор прошло 100 лет, и это были непростые годы для горсовета, годы интервенции, оккупации, опалённые войнами, сражениями, потерями друзей и близких. Депутаты горсовета всегда были в первых рядах в борьбе с врагом. Горсовет – коллегиальный орган, и его заслуги – это заслуги каждого депутата, каждого работника аппарата. Хочу поблагодарить депутатов каждого созыва за внесённый вклад в развитие города Бендеры. Благодарю и руководство города за поддержку в решении городских проблем, наставничество в решении задач, стоящих перед муниципальными органами власти», – отметил в своём выступлении председатель горсовета действующего созыва Юрий Кара.

Приветственный адрес от имени Правительства зачитала первый заместитель председателя Алевтина Слинченко. «Вы всегда были и остаётесь важнейшим социальным институтом, звеном, которое связывает воедино общество и власть. Совет народных депутатов – это площадка, на которой разрабатывается план развития одного из древнейших и красивейших городов Приднестровья. Именно от вас, депутатского корпуса, максимально отстаивающего интересы жителей города, напрямую зависит решение городских проблем», – говорится в поздравлении.

Поздравил коллег Председатель Верховного Совета Александр Щерба: «Сегодня Бендеры – это город-труженик. Депутаты городского Совета стремятся преумножить его потенциал, в прошлом, в настоящем, в будущем, всегда выражая мнение народа».

Первый Президент Приднестровья Игорь Смирнов, присутствовавший на вековом юбилее Бендерского горсовета, отметил: «Сегодня самая эффективная форма управления и обеспечения жизни общества – это власть народа. Здесь не важны национальные и материальные различия, у каждого есть право и возможность отстаивать свою позицию, изменять жизнь к лучшему. Задача депутатов – работать для людей, учитывать желания людей».

В рамках торжества были вручены государственные награды и юбилейные медали, посвященные 100-летию Бендерского горсовета.

На торжественном собрании прошло спецгашение марок, выпущенных к юбилею. Право поставить первый оттиск печати на конверте с оригинальной маркой предоставили спикеру парламента республики и председателю Бендерского горсовета, а по предложению Игоря Смирнова, процедуру спецгашения поручили выполнить самому молодому и самому «возрастному» из депутатов нынешнего созыва – Александру Голубнюку и Алексею Усатому.

СВЕТЛАНА ОСАДЧАЯ. г. Бендеры.