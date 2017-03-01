Олег Габужа: Поменьше «начальников» – побольше ответственных работников

Днем рождения Григориополя принято считать 25 июля. Но это храмовый праздник, отмечаемый в честь главного православного храма в городе. Кстати, в 2017-м Григориополю исполнится 225 лет. Но есть у города и светская дата образования – 27 февраля 1792 года. В этот день императорским указом официально было утверждено строительство города, который затем получил нынешнее своё название.

Ответственность перед земляками

В преддверии этой знаменательной для григориопольчан даты интервью нашей газете дал новый глава государственной администрации города Григориополя и Григориопольского района Олег Фёдорович Габужа. 27 февраля исполнилось всего 2 месяца, как он был назначен на эту должность. Конечно, срок небольшой, чтобы подводить какие-нибудь, даже самые промежуточные, итоги. Поэтому в интервью больше шла речь о перспективах развития района и о том, на что, по мнению нового руководителя района, следует в первую очередь обратить внимание.

«Назначение меня на должность главы района и города было неожиданным и даже, можно сказать, стремительным. Абсолютно не было времени на раздумья, взвешивание всех «за» и «против», на адаптацию, – сказал Олег Габужа. – Я воспринимаю новую должность, прежде всего, как огромную ответственность перед земляками. Григориополь – это моя Родина, здесь похоронены мои родители, здесь моя семья, мои друзья, коллеги. Более 30 лет работы в различных отраслях – и в сельском хозяйстве, и в финансовой сфере – не позволяют пасовать перед трудностями. То, что будет очень трудно, я понимал при назначении, а ещё больше понимаю сейчас».

Вся трудовая деятельность Олега Габужи, а началась она в 1985 году, целиком связана с его родным городом. Он преподавал и в одном из местных профтехучилищ, и работал инженером в совхозе, и занимал должности замдиректора на птицефабрике, и директора в том же колхозе, где до этого четыре года трудился инженером. Последние 16 лет был управляющим Григориопольским филиалом (с 2005 года ещё и Дубоссарским) ЗАО «Агропромбанк».

«Главами госадминистраций не рождаются»

В беседе с корреспондентом газеты «Приднестровье» Олег Габужа сказал, что «главами госадминистраций не рождаются, и он не исключение», поэтому деятельность на этом посту начал со своего рода «среза общественного мнения». «Я стараюсь планировать каждый рабочий день так, чтобы пропорционально распределять время между приёмом граждан, встречами с жителями города и района, что называется, «на местах», диалогом с руководителями всех уровней и рангов. Два раза в день на мой стол кладут огромную папку с письмами, обращениями, документами. С ними необходимо не просто ознакомиться, нужно найти правильное решение. Именно этого ждут наши жители. Мы не имеем права не оправдать, в первую очередь, их доверие. Встречаясь с жителями города и района, я вижу, насколько все устали, понимаю, что люди хотят изменений к лучшему, и как можно скорее. Я ни в коей мере не хочу умалять их проблемы. Понимаю, что для каждого человека его проблема – самая главная. Но так как сразу всё решить не получится, начнём с основного, того, что касается большинства».

Одна из наипервейших задач, которые поставил перед собой новый глава госадминистрации, – постараться сделать более эффективной работу управленческого аппарата. «Поменьше «начальников» – побольше ответственных работников. С большим сожалением хочу заметить, что у нас очень короткая кадровая «скамейка». А требования у меня очень высокие. Я не собираюсь опекать ни своих заместителей, ни руководителей муниципальных учреждений, организаций, предприятий. Буду ставить задачу в целом и оценивать конечный результат. Для меня главное, чтобы все руководители на местах максимально честно относились к исполнению обязанностей и, прямо скажу, – чтобы ни один государственный рубль не был потрачен не по назначению», – отметил Олег Габужа. При этом он подчеркнул, что необходимо дать больше полномочий руководителям сельских и поселковых администраций. «На государственном уровне должна быть выработана эффективно работающая системная структура, единая для всей республики. Чтобы руководитель села принимал решения и нес за них ответственность, а не просто был звеном в цепочке без права голоса. Сегодня большую часть вопросов местного характера вынужден решать глава района, а это приводит к увеличению временного промежутка принятия решения. Всё равно по каждому такому вопросу мы обязаны узнать мнение местных органов власти», – сказал по этому поводу Олег Фёдорович.

Поддержка малого и среднего бизнеса – создание рабочих мест

Основная проблема, которую необходимо решать в первоочередном порядке, характерна не только для Григориопольского района. Она носит общегосударственный масштаб. Речь идёт о трудоустройстве. По мнению Олега Габужи, первоосновой создания новых рабочих мест должна стать поддержка малого бизнеса. «В конце января мы создали при главе госадминистрации совет аграриев и совет предпринимателей. Я надеюсь, что с их помощью будут выработаны такие пути, которые приведут к увеличению числа частных предпринимателей во всех сферах деятельности. Увеличение количества экономических агентов – это не только увеличение поступлений налогов в бюджет, что немаловажно, но и занятость населения», – сказал руководитель города и района. При этом он добавил: «Мы должны не просто работать, а работать по-новому. Я считаю, что заниматься популяризацией полезной деятельности и создавать новые веяния очень важно. И ещё очень важно привлекать к работе в разных отраслях молодых людей. Им надо передавать опыт, их надо воспитывать, чтобы создать на каждом предприятии, в каждом учреждении «кадровый резерв».

В ходе интервью Олег Габужа несколько раз посетовал на кадровый дефицит. Это ещё одна общая проблема для всей республики. Когда же ему был задан вопрос относительно его команды, глава госадминистрации сказал: «Могу сказать, что команда наша ещё в процессе формирования. Я очень взвешенно подхожу к каждой кандидатуре. Сегодня я в полной мере осознаю большую ответственность перед руководством республики, депутатами и, самое главное, перед григориопольчанами. Знаю, что работать в современных реалиях будет очень сложно».

В советские времена Григориопольский район специализировался на выращивании и переработке овощей и фруктов. Возродить местный консервный завод, как отметил Олег Габужа, не удастся. Оборудование уже давно и морально, и физически устарело. От завода в буквальном смысле остались только пустые бетонные «коробки» бывших цехов. Была, кстати, в Григориопольском районе и вовсе редкая в масштабах всего СССР отрасль сельского хозяйства – выращивание и переработка эфирно-масличных культур. Судьба совхоза-завода в селе Колосово, производившего розовое и лавандовое масло как полуфабрикат для парфюмерной промышленности, была такой же, как и у Григориопольского консервного завода. Он стал нерентабельным ввиду ветхости и устаревания технологического оборудования. «От завода в Колосово тоже ничего не осталось. Конечно, хотелось бы восстановить производство, но опять же мы сталкиваемся с рынками сбыта, – сказал Олег Габужа. – Мы должны исходить сейчас не из того, что может быть перспективно, а что мы сегодня можем реализовать. Например, Россия заинтересована в наших овощах и фруктах. Если нашим землепользователям гарантировали бы, что их продукция будет востребована, они были бы только «за». Нужен заказ». «Сегодня наши землепользователи заняты в первую очередь выращиванием зерновых и технических культур потому, что это связано с наименьшими затратами. Труд в основном весь механизирован. Цена на мировых рынках на эти культуры стабильна. Овощеводство – это в основном ручной труд. Возрождать выращивание овощей сегодня – очень затратная затея. Без орошения сделать это практически невозможно. Но уже снижен тариф на полив сельхозугодий. В засушливый период он вообще будет почти нулевым», – отметил глава Григориопольской госадминистрации. В плане переработки сельхозпродукции сегодня, по словам Олега Габужи, перспективно создание мини-цехов. По его словам, и в этом, и в других вопросах, касающихся повышения деловой активности, необходимо советоваться с предпринимателями. «Прежде всего, мы ждём инициативы от них (местных предпринимателей. – Прим.). Они должны поделиться тем, что им мешает работать», – отметил руководитель Григориопольского района. Конечно, не все проблемы, с которыми сталкиваются ныне григориопольчане, находятся в компетенции госадминистрации, но главное, что у людей есть желание работать сообща.

«Требования Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Николаевича Красносельского к работе очень высокие, впрочем, как и требования современного общества. От главы города и района требуются новые формы и методы работы, действенные решения, поэтому я понимаю, что впереди меня и мою команду ждёт нелёгкая работа. Сегодня она должна быть более организованной, чем раньше, мы должны работать с удвоенной энергией. Только объединив усилия, мы сможем достичь реальных успехов», – сказал в связи с этим Олег Габужа.

КИРИЛЛ НЕФЁДОВ. г. Григориополь.