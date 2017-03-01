Когда труд оценен по достоинству!

Состоялось пятое в этом учебном году заседание республиканской аттестационной комиссии по присвоению квалификационных категорий работникам системы просвещения. К рассмотрению были представлены материалы 11 педагогов, в том числе 10 учителей организаций общего образования и одного преподавателя организации среднего профессионального образования.

По итогам обсуждения аттестационных дел членами республиканской комиссии принято решение о присвоении 10 педагогическим работникам высшей квалификационной категории и одному педагогу – первой квалификационной категории. Это ли не результат!

О том, какая работа предшествовала достижению цели и что ещё предстоит сделать, корреспондент газеты «Приднестровье» узнавал у самих педагогов, заслуживших столь высокое звание.

В заботе, поисках, тревоге и никогда покоя нет…

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь», – такого кредо придерживается Анна Софьяновна Китайка, учитель молдавского языка и литературы высшей квалификационной категории МОУ «Каменская ОСШ №3». «Благодаря учителю русского языка и литературы, уже в 7-м классе определилась с выбором будущей профессии, и абсолютно не жалею об этом. Если вернуть время назад, пошла бы по той же дороге – трудной, но интересной. Никогда не видела себя в другой профессии. Наверное, это призвание. Кстати, стать педагогами решили и две мои сестры. Дочери Татьяна и Мария тоже работают учителями», – рассказывает Анна Софьяновна.

Анна Китайка получает высшую квалификационную категорию уже 3-й раз и признается, что дело это непростое, но очень интересное и увлекательное: «Ты постоянно находишься в процессе совершенствования знаний, открываешь что-то новое, неизведанное. Получение квалификационной категории позволяет педагогу расти в профессиональном плане, реализовать себя с творческой стороны. Скажу всем – не надо бояться сделать шаг вперед. Работать как все – неинтересно! Надо иметь свое «Я!».

За аттестационный период сделано многое. В копилке достижений её учеников – 15 призовых мест на районной олимпиаде, участие в различных конкурсах. Кроме этого, для учителей молдавского языка и литературы в школах с русским языком обучения педагогом составлено поурочное планирование для 4-х, 5-х классов, согласно новым образовательным стандартам. На базе родной школы под её началом открыт этно-исторический музей, который включает такие разделы, как «Старинная утварь», «Национальные костюмы», «Каса маре», «История родной школы», «Уголок боевой славы». В планах – школьный кукольный театр, который поможет ученикам в усвоении второго языка.

В том, что высшая квалификационная категория – это не только высокая честь, но и большая ответственность, уверена и Надежда Александровна Берёзова, учитель истории и обществознания столичной школы № 5. «В феврале 2017 года второй раз получила высшую категорию. Безусловно, были и сомнения, и волнения, и переживания. Ведь главное даже не получить её, а соответствовать высокому званию», – поясняет Надежда Александровна. На вопрос, сложно ли получить высшую категорию, педагог ответила: «Сложно, но можно. Работай с отдачей, и результат не заставит себя долго ждать. А когда ещё чувствуешь вкус успеха, хочется и дальше продолжать начатое дело».

По настоянию директора школы Надежда Александровна стала руководителем городского методобъединения учителей истории и обществознания. Является разработчиком программы по изучению истории родного города, которая была опубликована в журнале «Педагогический поиск», календарно-тематического планирования по истории для 5-х классов, календарно-тематического планирования по обществознанию для 8-х классов, билетов для переводной аттестации для 5-го класса. Не один год продуктивно сотрудничает с Приднестровским государственным институтом развития образования, принимает активное участие в работе республиканского научно-методического совета по истории и обществознанию. За аттестационный период 19 её учеников стали призерами и победителями городских, республиканских олимпиад, конкурсов. Трое ребят вышли в республиканский тур исследовательского общества учащихся. Словом, работа продолжается.

Вот уже 33 года Надежда Александровна учит детей истории и обществознанию. На выбор профессии повлияли старшая и средняя сестры, которые тоже связали жизнь с педагогикой. Кстати, и супруг Надежды Александровны – учитель.

А вот Ольга Анатольевна Глаговяк, преподаватель технологии и профориентации из МОУ «Рыбницкая русская средняя школа №6 с лицейскими классами», высшую квалификационную категорию получила впервые. «Для того, чтобы твои труды были оценены по достоинству, надо добросовестно работать, идти в ногу со временем, быть в курсе всех инновационных технологий, умело применять их на практике, развиваться и совершенствоваться», – говорит педагог. Одним из её главных достижений является «Электронное методическое пособие по технологии для 5- го класса». В разработке находится пособие для 6-х и 7-х классов. «Работа в сфере образования – выбор человека, пришедшего осознанно развивать себя в сложной и разносторонней профессии», – считает педагог, – а аттестация помогает систематизировать, обобщить и представить собственный опыт работы, проявить личные и профессиональные качества, оптимизировать внутренние силы».

Педагогический стаж Ольги Глаговяк – 8 лет. О своем выборе она ничуть не жалеет и поэтически относится к предназначению любимой профессии: «Учитель – это интеллигентность и вечная молодость души. Это художник, поэт и благородный ваятель и детских душ воспитатель».

ИРИНА КРУГЛОВА.

