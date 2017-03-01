С чувством огромной ответственности

Зинаида Тодорашко более сорока лет трудится в архивной отрасли. Прошла все стадии профессионального роста. Её становление как управленца государственного уровня проходило в трудных условиях создания и развития Приднестровской Молдавской Республики. Сегодня начальник государственной службы управления документацией и архивами ПМР рассказывает о становлении, развитии и перспективах возглавляемого ею ведомства.

Уникальность приднестровской государственности состоит в том, что её строительство пришлось на переломные общественно-экономические процессы в нашем Отечестве. И несмотря на трудности, архивная система соответствовала моменту, выполняла свою миссию бесстрастного летописца, выступала сама активным участником государственного строительства при решении вопросов документационного обеспечения деятельности госаппарата.

Благодаря поддержке первого Президента ПМР архивисты республики фактически первые на постсоветском пространстве разработали комплексную нормативно-правовую базу документационного обеспечения управления, свойственную суверенному демократическому правовому государству. При этом в основу всей нашей системы были положены теория, методика и практика отечественного ведения документов и архивов. За первые двадцать лет мы не только решили основные проблемы полноценного функционирования приднестровского госаппарата, но и выстроили своеобразную систему архивного дела республики, приобрели уважение как к признанным профессионалам со стороны наших зарубежных коллег.

Последние пять лет стали провальными для архивных органов республики. Были нарушены основы ведения и организации архивного дела, понизился уровень культуры государственного управления. Эти годы отставки пришлось работать доцентом на кафедре политологии и политуправления Приднестровского государственного университета. Новая работа заставила как бы со стороны взглянуть на прошедшее время. И теперь могу честно сказать: горжусь за свою работу в должности руководителя архивной отрасли республики.

Управление документацией (документированной информацией) является актуальным направлением для государства, находящегося в активной стадии развития, каким, без сомнения, является Приднестровская Молдавская Республика. В современном мире конца ХХ – начала ХХI веков, пожалуй, нет примера образования нового государства, что называется, с нуля. Здесь важно предусмотреть полный объем и рациональность постановки документационного обеспечения управления в системе государственного устройства. На теории, методике и практике делопроизводства базируется работа государственного аппарата. Крайне важно обеспечить юридическую силу документов, зависимую, прежде всего, от процесса грамотного составления, оформления и организации работы с документами. Следует учесть, что становление приднестровской государственности проходило в условиях информатизации общества. Автоматизированные технологии в управлении значительно облегчают работу, но требуют специального обеспечения. По состоянию на 2010 год в ПМР был разработан и внедрён полный комплект нормативно-правовой и методической базы документационного обеспечения управления. Гордость приднестровских архивистов – Закон ПМР «О документационном обеспечении управления», которого до сих пор нет ни в одном государстве СНГ, но который давно применяется в большинстве стран мира. Последующие 2012-1016 годы оказались разрушительными для дальнейшего совершенствования управления документацией. Задачи на ближайшие перспективы – восстановить вертикаль управления документированной информацией, что даст возможность совершенствовать работу государственного аппарата и перейти, наконец, на безбумажный оборот документов.

Формирование архивного фонда государства является стратегической целью, поскольку Архивный фонд как база данных, документально закрепленная, лежит в основе суверенитета и независимости государства. В условиях современного мира Архивный фонд страны выступает как основной институт исторической памяти, отражающий состояние государства, позволяющий увидеть и оценить его состояние. Предстоит большая работа по восстановлению нормативно-правового архивного поля, организации работы архивных учреждений, оказанию платных услуг населению…

В настоящее время принимаются меры по восстановлению государственной системы архивного дела, которая в республике снова выведена в самостоятельное отраслевое направление, определена как государственная служба в ведении главы государства. Такая организация позволяет в условиях президентской республики наиболее полно охватить все сферы управления документацией и архивами на уровне всех ветвей власти и государства в целом. Опыт современного устройства архивного дела применялся в республике с 2008 по 2011 год. Он оказался востребованным и в других республиках постсоветского пространства.

Кроме того, мы будем совершенствовать взаимодействие с гражданским обществом. Сейчас активно разрабатываются коммуникативные системы документооборота с гражданами республики, системы информационного обеспечения общества в рамках электронного правительства. Обеспечение прав граждан на доступ к ретроспективной информации потребует развития материально-технической базы государственных архивов. Восстановлению подлежит научно-исследовательская работа, в том числе по созданию единой документальной базы по военно-историческому наследию. В приоритете ближайшего времени – восстановление международных связей. Вхождение в международное профессиональное пространство поможет нам в условиях непризнанности обеспечить потребности государства, общества и граждан в доступе к ретроспективной документированной информации. В достижении этих целей нашей кропотливой работы очень надеюсь на профессионализм команды архивных работников нашей республики, на их преданность своему делу и потому готова разделить с ними ответственность.