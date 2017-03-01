В молдавском духе

С приходом весны в нашем крае отмечается национальный праздник «Мэрцишор».

В школах и детсадах детям рассказывают о нём легенды, изготавливают красно-белые бутоньерки. А бендерских школьников и дошколят помимо тематических классных часов к традициям приобщают через кухню.

«Праздник «Мэрцишор» славится весельем и радостью. В городах и селах проходят праздничные концерты. Но свою нотку вносим и мы, сотрудники управления по питанию. Во всех садах и школах готовим блюда молдавской кухни, хотим порадовать детей национальными яствами», – отметила начальник технологического отдела управления по организации питания в учреждениях УНО Ирина Карлович.

Каждый год специалисты управления по организации питания готовят детям традиционные молдавские блюда: на завтрак – мамалыгу с сыром, на обед – заму и тефтели, на ужин – голубцы. А ещё пекут аппетитные плацинды. Всё вкусно и по-домашнему.

Такой обед дети уплетают за обе щеки, и дни молдавской кухни называют не просто «самыми любимыми», но и «самыми вкусными».

Горячим питанием в Бендерах сегодня охвачено пять тысяч школьников, это больше половины всего количества учащихся. Трёхразовое питание организовано и для трёх тысяч дошколят.

НАДЕЖДА ПИРОГОВА. г. Бендеры.