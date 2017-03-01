Неизменно одно – развитие, обучение и воспитание высоконравственной личности

26-ю годовщину со дня образования отметило министерство просвещения. В рамках торжественного собрания, посвященного этому событию, от союза русских общин Приднестровья представителям организаций образования республики были вручены сертификаты на получение компьютерной техники.

В праздничном мероприятии приняли участие Председатель Правительства Александр Мартынов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в РМ Фарит Мухаметшин, государственный советник Президента Анна Волкова, начальники управлений народного образования республики, представители русских общин Приднестровья.

Обращаясь к участникам встречи, министр просвещения Татьяна Логинова напомнила, что 6 марта 1991 года Верховный Совет принял постановление о создании республиканского управления науки, народного образования, культуры и религии: «На протяжении 26 лет менялись названия, структура исполнительного органа, но неизменным оставалось одно – развитие, обучение и воспитание высоконравственной личности юного приднестровца». Сегодня министерство просвещения, сохраняя и развивая сложившиеся традиции, видит поступательное развитие отрасли в формировании национальной системы профессионального роста учителей, доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучении школьников в одну смену, оптимизации отчетности, поддержке и развитии молодых талантов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усилении внимания в образовательной среде к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Значимость отрасли просвещения подчеркнул и глава Правительства Александр Мартынов, отметив, что развитие любого государства зависит от состояния системы образования и здравоохранения: «От того, какое внимание государство уделяет этим сферам, в конечном итоге зависит экономический рост республики и уровень жизни каждого гражданина».

Несмотря на условия постоянного недофинансирования, система просвещения шаг за шагом справляется с поставленными перед ней задачами. Премьер заверил, что сфере образования будет уделяться больше внимания: «Сегодня идет активная работа по формированию концепции бюджетной политики на три года. Мы очень внимательно подойдем к расходам в сфере образования. Совместно с министерством определим механизм действия, направленный на то, чтобы расходы стали эффективными».

Особую благодарность Александр Мартынов выразил Фариту Мухаметшину и в его лице Российской Федерации за помощь, которая не один год оказывается Приднестровью, – это и строительство новых школ, детских садов, обновление библиотечного фонда образовательных учреждений республики и т.д. Российский посол подчеркнул, что данная помощь будет оказываться и в дальнейшем, а тому подтверждение – современная оргтехника, сертификаты на получение которой вручены в ходе праздничного мероприятия. В самое ближайшее время 50 компьютеров и 15 принтеров будут переданы в организации различного уровня образования республики.

Председатель союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева отметила, что благодаря взаимодействию с посольством России в РМ, департаментом внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Московским центром международного сотрудничества, с 2013 года было приобретено и передано в приднестровские образовательные учреждения 140 компьютеров, 5 факсов и 8 мультимедийных проекторов с экранами.

В завершение мероприятия представители Россотрудничества в РМ в рамках акции «Россия – любовь без границ» поздравили присутствующих дам с Международным женским днем и вручили им букеты весенних цветов и памятные подарки.

ИРИНА КРУГЛОВА.