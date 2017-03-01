Они заслужили льготы

7 февраля Президент Вадим Красносельский возобновил практику проведения встреч с представителями крупных общественных организаций, которая была незаслуженно забыта в предыдущие пять лет. Первыми, с кем глава государства встретился в расширенном формате, были воины-интернационалисты, выполнявшие солдатский долг в Афганистане.

В ее ходе участниками боевых действий в ДРА, кроме других вопросов, была поднята тема возможности беспошлинного ввоза ими автомобилей. Откликаясь на просьбу «афганцев», Вадим Красносельский поручил Правительству разработать соответствующую законодательную инициативу и представить ее в Верховный Совет.

Уже 16 февраля в ходе заседания Правительства законодательную инициативу «О внесении дополнения в Закон «О таможенном тарифе» коллегам по Кабинету Министров представлял председатель ГТК Виталий Нягу. Она заранее была согласована с министерствами экономического развития, финансов, юстиции.

Суть единогласно одобренной членами Правительства законодательной инициативы состоит в предоставлении 100-процентной льготы по уплате ввозной таможенной пошлины для некоторых категорий граждан при импорте транспортных средств при условии, если за ними не зарегистрировано другое техническое средство. В их числе участники боевых действий по защите Приднестровья, участники боевых действий в Афганистане, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Завезти для личного пользования автомобиль или иное транспортное средство они смогут один раз. При этом для них устанавливается запрет на совершение любых сделок с транспортными средствами в течение трех лет с момента ввоза.

Согласно сведениям, предоставленным редакции сотрудниками таможенного комитета, в 2015 году в свободное обращение на территории Приднестровья было выпущено 832 легковых автомобиля, ввезенных физическими лицами. Сумма уплаченной ими таможенной пошлины составила 861 922 долл. Уже в 2016 году число импортированных ими легковых автомобилей составило 440, а сумма взысканной таможенной пошлины равнялась 447 840 долл. Таким образом, в среднем сумма таможенной пошлины в отношении транспортных средств, со дня выпуска которых прошло 10 и более лет, составляет 1100-1300 долл.

И еще из области статистики: участников боевых действий по защите Приднестровья насчитывается около 20 500 человек, участников боевых действий в Афганистане – около 550 человек, а «чернобыльцев» – около 500 человек. Доходная часть республиканского бюджета может таким образом недополучить порядка 22-28 тыс. долларов. Но это прогнозные данные, они, естественно, некорректны и приблизительны, так как никто не знает, сколько именно человек из этих категорий пожелает воспользоваться предоставленной льготой, в случае если закон будет принят парламентом, подписан Президентом и вступит в силу. Но даже если бюджет и понесет незначительные потери, их ни в коем случае нельзя ставить на одну чашу весов с теми льготами, которые будут предоставлены тем, кто защищал Родину и боролся с «атомной чумой». Они их заслужили.

В ходе заседания Правительства некоторые его члены выступили с предостережением о возможных злоупотреблениях льготами, причем не самими льготниками, а теми, для кого импорт поддержанных авто стал бизнесом. Предполагается, что после принятия закона Верховным Советом, введения его в действие Правительством, во избежание злоупотреблений различным ведомствам (МРЭО, нотариат и т.д.) будут даны поручения по осуществлению строгого контроля. Предстоит также определить меры ответственности за нарушения в этой сфере.

САВВА МОРОЗОВ.