В Правительстве прошло совещание по вопросу итогов деятельности межведомственной ревизионной комиссии по землям сельскохозяйственного назначения, выделенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.

Участие в совещании приняли Председатель Правительства Александр Мартынов, заместитель Председателя Правительства по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти – руководитель Аппарата Правительства Станислав Касап, представители прокуратуры, депутаты профильного комитета Верховного Совета и представители министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, министерства юстиции.

Напомним, межведомственная ревизионная комиссия была сформирована в начале года. Она провела три заседания и подготовила заключение, которое уже направлено в адрес Президента и Правительства.

В ходе встречи участники сошлись на том, что в данном вопросе необходимо действовать осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Одно из главных предложений, высказанных и поддержанных, – отменить подзаконные правовые акты Президента и Правительства, противоречащие Конституции и Конституционному закону «О Правительстве», затрагивающие спорные вопросы, на основании судебных решений.

Подытожив, глава Правительства подчеркнул, что главное – действовать в рамках правового поля, а каждому случаю уделять максимальное внимание.

Министр сельского хозяйства отметил, что спорные вопросы между землепользователями должны решаться в судебном порядке.

«Есть различные споры. Есть те, кто добровольно отказались от земли. У некоторых надо было изымать землю, так как они неэффективно используют ее – передают в аренду третьим лицам за определённую плату без договоров, без разрешения уполномоченных органов. А те, что используют землю, делают это нерационально и неэффективно», – заключил министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль.