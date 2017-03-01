Чтоб не стала золотой котлета…

Рыбничане с интересом ждут принятия решения руководства республики по упорядочению оплаты питания в детских садах.

Намерение руководства республики снизить плату за питание в детских садах и отменить плату за дни, когда дети отсутствуют в группах, рыбничане приветствуют и одобряют. Наш корреспондент задала группе родителей воспитанников детских садов один вопрос: «Как Вы относитесь к намерению руководства страны пересмотреть размеры платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях?», и вот что они ответили.

Инна Олей: «У меня двое детей – пятилетний сын и девятимесячная дочь. Мишутка посещает садик №20. Садик у нас прекрасный, и воспитатели замечательные. Но смущает повышение размера оплаты в прошлом году, это стало чувствительно для нашего семейного бюджета. Тем более, что я нахожусь в декретном отпуске, работает только наш папа. В садике пятиразовое питание. И платим мы около 400 рублей в месяц за сына. Но скоро в садик идти и дочке. Представляете, почти 800 рублей платить только за садик? Для детей, конечно, ничего не жалко, но во всем должно быть чувство меры. Я согласна платить за питание по себестоимости, и чтобы все было по-честному. Хотя к качеству питания у меня претензий нет».

Анна Федорова: «Я считаю, что для детей условия воспитания и содержания должны быть более доступными и приемлемыми, чтобы мамочки не сомневались, рожать им второго ребенка или «хватило бы средств хоть одного до ума довести». Во все времена, особенно до развала Союза, дети были привилегированным классом в нашей стране. Так и должно быть».

Ирина Медведева: «У нас сын уже ходит в школу, а доченька – в детский сад. После того, как в прошлом году подняли стоимость питания в садиках, нам пришлось платить до 400 рублей в месяц. Сейчас оплачиваем 70% от той суммы, и выходит где-то рублей 300. Мы с мужем – два бюджетника, дополнительных заработков нет. Все свободное время (и свободные средства, если они есть) посвящаем детям. Я порадовалась за тираспольчан – слышала по радио, что у них размер оплаты чувствительно снизили. А то моя доченька в феврале ходила половину месяца, и нам «платить всего» 194 рубля… Кормят в нашем садике хорошо – и мясо, и молочные продукты, и фрукты-овощи – все в рационе есть в достаточном количестве. Но дороговато. И еще один момент. Если уж выдался у мамы выходной в середине рабочей недели, и она хочет побыть с ребенком дома, нужно дать ей такую возможность и не удерживать деньги за пропущенный день. Это было бы нормально. Очень хочется верить, что Правительство прислушается к нашим пожеланиям».

Наш корреспондент задал вопрос заместителю главного бухгалтера Рыбницкого УНО Ирине Долги: «А не отразится ли снижение платы за питание на его качестве?».

«Нет, об этом беспокоиться не стоит. Рацион организован так, чтобы дети получали полноценное питание, соответствующее нормам и возрасту, вне зависимости от размера оплаты. Здоровье детей всегда было и остается приоритетной задачей наших дошкольных учреждений», – заверила Ирина Долги.

В настоящее время в Рыбнице и Рыбницком районе работают 31 детский сад и 15 комплексов «школа-сад», где воспитывается 3475 детей.

ДИНА ЛИСТЮГИНА. г. Рыбница.