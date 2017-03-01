Святой долг памяти

Столичная госадминистрация совместно со службой социальной помощи поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта. Среди тех, кого посетили представители городских властей, участница Великой Отечественной войны 95-летняя Нина Александровна Елагина.

До начала 1941 года она преподавала в сельской школе. Когда началась война, школьные занятия пришлось сменить на автомат и окопы. Нине было всего 19. «Пришли нам повестки из военкомата на рытье противотанковых рвов, это было в Воронежской области, – рассказывает ветеран. – Мы рыли эти противотанковые рвы с кровавыми мозолями на руках. 20 дней там были. Потом вернулась домой, но работы не было, пришлось идти в военкомат, где меня отправили в запасной полк». Там Нина Александровна провела 3 месяца, после чего ее отправили на фронт в стрелковую дивизию артиллерийского гвардейского полка. «Я попала туда, числилась как писарь, но война есть война, и с Воронежского фронта мы стали наступать. Взяли Белгород. Стали продвигаться на юго-западную часть Украины, не подоспела к нам подмога, и мы попали в окружение. Это был конец февраля – начало марта, холодно, кругом лес. Мы слышим, как немцы кричат: «Рус, сдавайся!», «Рус, сдавайся!», и один красноармеец у нас не выдержал, поднял руки, чтобы сдаться, его наши же и расстреляли. Мне тоже дали пистолет и сказали, что сдаваться нельзя, и, если что, самим застрелиться. Так мы пробыли в окружении несколько ночей: голодные, замерзшие. Дальше стали пробираться к селу, неподалеку была церковь. Мы дошли до нее, а командир кричит: «Марш в окопы!», под куполом храма были немцы. В нашей дивизии осталось всего несколько человек», – вспоминает Нина Александровна. После войны она 30 лет преподавала в начальных классах.

Ведущий специалист управления социального развития Анна Коростылева говорит: «На плечах этих женщин строилась страна, они её поднимали, они воевали, мы благодарны и говорим спасибо за то, что у нас есть».

По информации, размещенной на сайте столичной госадминистрации, сотрудники службы социальной помощи обслуживают 310 одиноко проживающих престарелых граждан по Тирасполю и Днестровску. Они посещают своих подопечных три раза в неделю, помогают по хозяйству и не только.