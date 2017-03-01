Впервые в рамках праздника искусств «Мэрцишор» прошел музыкально-литературный фестиваль «Авторские мосты». В Малом зале Дворца Республики встретились поэты, писатели, исполнители авторской песни из России, Приднестровья, Молдовы и Украины.

С инициативой проведения литературной встречи выступил россиянин Павел Сушко, член Молодёжного творческого объединения «Студия «Автор», некоторое время живший в Приднестровье и успевший всем сердцем полюбить наш край. По словам Павла, впервые он оказался на приднестровской земле несколько лет назад, занимаясь строительством по линии АНО «Евразийская интеграция». Здесь познакомился и подружился с литераторами и просто интересными людьми, за годы общения с которыми был проведен не один поэтический вечер. И вот возникла идея более масштабного мероприятия.

Ещё до начала фестиваля делегация поэтов и писателей была приглашена на чашечку чая к начальнику госслужбы по культуре и историческому наследию Марии Кырмыз. В непринужденной обстановке, за дружеской беседой творческие люди имели возможность больше узнать о культурной жизни нашего государства. Очень быстро гости убедились, что «Мэрцишор» в Приднестровье не имеет строго определенной национальной направленности. Это, в первую очередь, праздник дружбы, весны и любви. Отсюда и стремление к объединению всех творческих порывов в один прекрасный союз.

Выступая на открытии фестиваля, начальник профильной госслужбы отметила, что приднестровские литераторы выполняют очень важную роль, свидетельствуя средствами художественного слова о жизни на берегах Днестра, делая наш край ближе и понятнее для жителей других государств. В «Авторских мостах» воплощается стремление приднестровцев играть консолидирующую роль, обмениваться опытом, поддерживать плодотворные творческие взаимоотношения с коллегами.

Председатель правления союза писателей Приднестровья Валерий Кожушнян отметил, что фестиваль открывает целую эстафету мероприятий, творческих вечеров, где будут совместно выступать приднестровцы и гости республики.

Организаторы не делили участников по возрасту, заслугам, месту проживания. Атмосфера в зале была самая доброжелательная, что, впрочем, не мешало слушателям сравнивать, воспринимая происходящее как поэтический турнир.

Проникновенные стихи о войне Павла Сушко, лирика на молдавском языке Галины Гурски, на русском – Олеси Рудягиной, председателя Ассоциации русских писателей Молдовы, песни под гитару Вадима Барышникова, романсы Нины Татевосян, строки поэтессы из Одессы Ольги Ильницкой, бендерчанина Леонида Литвиненко, молодых самобытных авторов Павла Полищука (Бельцы), приднестровского поэта Андрея Павленко – всё это не могло оставить равнодушным.

И хотя у каждого слушателя, сообразно литературному вкусу, взглядам, симпатиям, могли появиться свои «фавориты», можно с уверенностью сказать: фестиваль удался на славу именно потому, что на нем были представлены самые разные авторы. А то, что их творчество порой представляется неоднозначным, так разве не такой характер у главной виновницы торжества – ранней весны, натуры крайне противоречивой и непостоянной.

НИКОЛАЙ ФЕЧ.

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