Какой язык самый сложный?

Если задать вопрос из заголовка человеку на улице, то ответом будет, скорее всего, японский, арабский или какой-нибудь другой из экзотических языков. Мы же будем мудрее и скажем: сложнее всего изучить свой родной язык, ведь этим стоит заниматься всю жизнь!

Филологический факультет госуниверситета в Международный день родного языка провел круглый стол под названием «Родной язык! Родное слово!».

На мероприятии в центре фонда «Русский мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко были как преподаватели, так и студенты-лингвисты, а также старшеклассники из городских школ. Первой взяла приветственное слово декан филфака Ольга Щукина: «Пристальное внимание к родному языку наблюдается во всем мире. Мы в силу особой языковой и геополитической специфики, нахождения в центре пересечения языков, обязаны вести разговор о сохранении всего лингвистического многообразия Приднестровья».

Занимательную лекцию о значении языка в жизни народа и отдельного индивидуума прочла слушателям профессор и доктор филологических наук Екатерина Погорелая. «Язык – это сущность человека, которая дает ему возможность заявить о себе в мире, поэтому каждый из народов бережет его как зеницу ока», – начала свой рассказ Екатерина Афанасьевна. День родного языка, подчеркнула профессор, необходим для того, чтоб мы могли вспомнить о тех языках, которые находятся на грани исчезновения. На Крайнем Севере России немало языков, носителей которых осталось от 100 до 1000 человек. Например, чулымским языком владеют лишь около 300 человек (ареал – Томская область).

Нельзя в этом контексте не отметить и нашу газету «Адевэрул нистрян» – единственную в мире, которая издается на молдавской кириллице.

О современной лингвистической ситуации рассказали также преподаватели кафедр молдавской и украинской филологии, а также болгарского языка. А преподаватель Жанна Беляева поведала публике об активных процессах в современной русской лексике. Сегодня в русскоязычной среде используется все больше заимствований и неологизмов: не только уже привычные «лобби», «сэконд-хэнд» и «андеграунд», описывающие не так давно появившиеся реалии. Здесь и недавнее предложение российского премьера Дмитрия Медведева заменить название кофе «американо» на «русиано» – а почему бы и нет?!

Студенты-филологи рассказали об истории Дня родного языка: он был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Празднование получило продолжение на фестивале национальностей Приднестровья, местом для которого стал Центр болгарской культуры ПГУ. Здесь были представлены 7 студенческих команд: болгарская, молдавская, гагаузская, белорусская, украинская, армянская и русская. «Светач», «Наири», «Червена китка», «Комоара», «Филологини» – даже в названиях команд отражено богатство приднестровской культуры, ее языковое многообразие. «Мы действительно гордимся тем, что живем в Приднестровье и имеем возможность знать не только родной язык, но и языки близких нам народов. Это делает каждого из нас лучше!» – рассказали студентки специальности «Русская филология». Каждой национальности было чем похвастаться: расписные народные костюмы молдаван, зажигательная хореография гагаузов, благозвучные напевы белорусов… Дружеский фестиваль завершился финальной песней, прозвучавшей на разных языках.

НИКИТА МИЛОСЛАВСКИЙ.