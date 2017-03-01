Каждый раз с чистого листа

Родился в Белоруссии, живет в Молдове, влюблен в Приднестровье… Каждый год белорусский художник Вячеслав Игнатенко приезжает в полюбившееся ему Рашково на пленэр, общается с приднестровскими художниками, дружит с пейзажистом Сергеем Пановым. И каждый раз открывает в Приднестровье для себя что-то новое. Мы же, приднестровцы, открыли для себя художника Вячеслава Игнатенко.

В приднестровском внешнеполитическом ведомстве открылась выставка живописца «Сотворение мира», объединяющая работы, созданные в разных направлениях и жанрах.

Как отметила искусствовед Наталья Егорова, автор не боится пробовать себя в разных техниках, не боится начинать, и потому сам очень интересен для зрителя.

Председатель союза художников Приднестровья Сергей Панов сказал, что видит в лице Вячеслава восторженного созерцателя красоты природы. «Когда художник выходит на пленэр, его душа поет, откликается и заряжается, и уже накопив в сердце эту энергию, мастер может браться за любые темы и жанры», – сказал он.

Художник Татьяна Шума обратила внимание: в работах Вячеслава Игнатенко очень много весеннего. Не в прямом, а в более глубинном смысле. Есть что-то, что роднит художника с этим временем года. Может быть, вот эта, почти детская способность удивляться, идти путем сотворения. Ведь точно так же, как художник на холсте рождает живописный мир, весна каждый год начинает писать красочную картину на белом холсте зимы.

Вячеславу прекрасно удаются не только реалистические работы («Голубые тени февраля», «Дождливый день. Кицканы»), но и декоративные, впитавшие в себя фольклорные мотивы («Воскресенье», «Лето», «Утро»), картины, близкие к стилистике древнерусской иконы («Дозор», «Прогулка»), произведения в духе южнорусской школы, к которой принадлежал и наш земляк А.Ф. Фойницкий («Цветущая сирень»). Подолгу можно стоять и рассуждать у философско-поэтических работ («Воспоминания», «Из детства», «Ночной полет», «Сотворение мира»), где мысль одновременно является и очень пластичным визуальным образом: капля росы превращаются в земной шар, река при взгляде с высоты птичьего полета напоминает дерево…

Как говорили посетители выставки, мир Вячеслава Игнатенко – это очень светлый мир, где реальность и сказка, легенда и миф неразделимы.

Приднестровский ученый, ценитель живописи Владимир Окушко, побывавший на открытии экспозиции, высоко оценил усилия МИДа, направленные на развитие дипломатии искусства, пожелав сотрудникам ведомства и впредь выполнять эту важную миссию на самом высоком уровне.

ПЕТР ВАСИН.