Воспитывал собственным примером

Турнир памяти Юрия Пащенко в канун дня его рождения из года в год собирает на футбольном поле друзей и всех, кто знал Юрия Васильевича, чтобы почтить память этого беззаветно любившего футбол человека собственной игрой.

Мемориальная встреча футболистов-ветеранов состоялась на городском стадионе в Тирасполе.

В гости к ветеранской команде «Днестр» приехали друзья – кишиневская «Политехника». Одни пересекались с Юрием Васильевичем в игре, а другие – на работе, ведь Юрий Пащенко долгое время был директором Тираспольского завода ЖБИ-6. Друзья посвятили ему немало «мужских» стихотворных строчек, которые занимают свое место на памятном стенде. «Давайте вместе мы его помянем. Для братьев Пащенко – это отец. Воспитывал строго, даже сурово, собственным примером и крепким словом».

И действительно, оба сына Юрия Васильевича, воспитанники ФК «Шериф», – отличные футболисты, мастера на своих позициях. К сожалению, Александр (младший брат) не смог приехать на мемориал, так как в этот день «Дачия», за которую он выступает, проводила игру. А вот Сергей Пащенко, ныне защищающий ворота «Зари», приехал – правда, играл не на позиции голкипера, а бегал на поле.

Открыла ветеранскую встречу супруга Юрия Васильевича Мария Пащенко, нынешняя заместитель главы столичной госадминистрации. «Год от года мы не становимся моложе, а наоборот, теряем друзей, – затронула минорную тему Мария Рафаиловна. – Вот недавно проводили в последний путь Александра Метелева, с которым они на ЖБИ создали футбольную команду. На небесах у них уже целая футбольная команда… Я рада, что вы помните старых друзей и собираетесь на этот мемориал, ставший традицией».

Перед самым началом товарищеской игры мы успели пообщаться и с Сергеем Пащенко, старшим сыном Юрия Васильевича: «Я думаю, что турнир памяти моего отца очень важен для молодых футболистов, в том числе в плане преемственности в приднестровском футболе, в частности, в тираспольском, – отметил вратарь. – Это уже тринадцатый по счету турнир, если я не ошибаюсь, и в эмоциональном плане это замечательная разгрузка».

В отличной форме находится капитан команды ветеранов «Днестр» Владимир Парнас, который в 68 лет выходит на поле и забивает мастерские голы. «Результат в таких встречах не имеет значения, – рассказал нам ветеран. – Важно, что к нам в Тирасполь приезжают друзья и однокашники Юрия Васильевича, имеют возможность пообщаться, а также напомнить молодым игрокам, что нужно чтить память ушедших из жизни футболистов».

Что касается встречи, то и «Днестр» из Тирасполя, и гости из кишиневской «Политехники» порезвились на славу. На перерыв после первого тайма команды ушли при счете 4:3 в пользу «Днестра». Во второй 25-минутке кишиневцы перехватили инициативу и даже вышли вперед, но в конце игры дуэт Владимира Парнаса и Игоря Пикущака (сейчас он играет за «Зарю» из Бельц) восстановил статус-кво. В итоге победила дружба – 9:9. Обе команды получили памятные кубки и грамоты. Место встречи следующего года изменить нельзя, ведь футбол – прекрасный повод собраться вместе!

Фото: www.vestipmr.info