Хорошее настроение к чаю

Какая роскошь – заниматься любимым делом. Возможность поставить знак тождества между профессией и хобби выпадает не каждому.

Удача – когда не необходимость диктует выбор профессии, а зов души. «Призвание помогает освободить в себе человека», – некогда тонко подметил Антуан де Сент-Экзюпери.

Яна Кожухарь из Слободзеи сумела найти призвание. Она кондитер! Путь к любимому делу не был легким: по первому образованию Яна – бухгалтер. «Родные настояли», – признаётся девушка. Но, получив диплом, поняла, что сводить дебет с кредитом не для неё. Яна поступила в техникум коммерции на кондитера. Новое занятие сразу же увлекло девушку. Конечно, не всё получалось с первого раза, приходилось много экспериментировать. С каждым удавшимся тортом всё яснее понимала: «Это именно то, чем бы я хотела заниматься». Её мастерство оценили родные, близкие, знакомые, потом жители Слободзеи, где живет девушка. Заказов с каждым днём становится всё больше. «Иногда приходится спать по 3 часа в сутки, так как бывает и по 14 заказов в день», – делится Яна. Но плотный график не отражается на качестве работы: выпекание и украшение тортов доставляет ей бескрайнее удовольствие. В каждый, даже маленький, кексик она вкладывает частичку души. А большое количество заказов еще раз убеждает в правильности выбранного пути.

Отведав однажды выпечку молодого кондитера, вы не останетесь равнодушны. Кто знает, быть может, в скором времени у нас появится возможность посетить миникондитерскую в Слободзее, о которой пока еще неуверенно обмолвилась девушка.

Несмотря на то, что Яна уже профессионально освоила различные техники приготовления тортов и десертов, она регулярно посещает курсы повышения квалификации. В ноябре прошлого года приняла участие в мастер-классах по изготовлению муссовых пирожных в Кишинёве, куда съезжаются именитые кондитеры из России, Израиля. Вскоре планирует посетить курсы совершенствования техники по созданию сахарных цветов. Но самая заветная мечта Яны -– побывать на мастер-классе известного испанского маэстро-шоколатье Ханса Овандо. Мы уверены, что в скором времени и эта мечта станет реальностью. И сам Овандо заметит талант кондитера из Слободзеи!

ВЛАДА БАЦАНОВА. г. Слободзея.