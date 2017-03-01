Зимовье зверей, или Чем живет зоопарк

Посещение зоопарка – это как небольшая прогулка в детство. Не секрет, что наблюдение за жизнью братьев наших меньших доставляет нам удовольствие, приносит поистине детскую радость. Потому место это любимо как детьми, так и их родителями.

Однако жизнь зоопарка – это не только детские улыбки, но и ежедневный труд, контакт с животными работников зоопарка. Посему мы решили отправиться в дубоссарский частный зоопарк, единственный в Приднестровье, и узнать, по вкусу ли пришлась животным – обитателям зоопарка нынешняя зима?

Встречает нас основатель зоопарка Петр Дмитриевич Бильский, который в свое время, в 2010 году, при поддержке госадминистрации Дубоссар и смог воплотить, казалось бы, несбыточный план – и зоопарк начал жить!

Всего в зоопарке более 40 вольеров. Большую часть жителей зоологического парка составляют представители пернатого царства: самые пестрые и необычные виды голубей, кур, фазанов, а также цесарки, амадины, лебеди, павлины, утки-мандаринки и, конечно же, страусы. С черных африканских страусов, которых любитель природы Петр Бильский купил еще птенцами, и началось пополнение животной братии в будущем дубоссарском зоопарке. Им приднестровская зима никаких проблем не доставляет. А вот многочисленные виды попугаев с наступлением холодов сразу же были переселены в теплое помещение – эти холодов боятся! Павлины, цесарки, куры остаются в вольерах, но по мере надобности заходят в крытый сарай.

Вместе с крикливыми фазанами и стремящимися даже зимой показать свое превосходство, распушив роскошный хвост, павлинами уживается и цапля. Как рассказывает Петр Бильский, ее, почти замерзшую, принесли ему рыбаки. Теперь она своими длиннющими лапами расхаживает среди остальных птиц.

В тепло, подальше от морозов, перенесли и четырехметрового удава Жорика. Когда-то он жил в зоопарке при минюсте. За кого зимой не стоит волноваться, так это за косуль – те чувствуют себя и в холоде, как в своей тарелке. Лисе тоже не привыкать. Добродушный вьетнамский хряк Иван Иваныч стремится познакомиться (естественно, не дальше клетки вольера) с каждым новым посетителем, а енот мирно спит у себя в домике, в то время как тихие нутрии с опаской посматривают на тех, кто пришли посмотреть, в свою очередь, на них. Идиллия в зверином царстве! Орел, белки, пони – кого здесь только нет!

Главной героиней зоопарка по праву можно назвать медведицу Машу. Как рассказывает Петр Дмитриевич, она была подарена зоопарку кишиневским цирком-шапито в 2014 году. Когда Маше исполнилось два года и она стала весить больше 150 кг, цирк решил отдать ее – такое большое животное в шапито держать не принято. Маша – настоящая актриса, которая заигрывает с посетителями и детишками, но и медвежий нрав при этом не забывает. А актриса медведица-украинка (по паспорту животного!) действительно со стажем: по словам директора дубоссарского зоопарка, до того, как попасть в Кишинев, она снималась в фильме «Сваты». Для нее зимой естественно впадать в спячку, потому и ест она совсем немного. Инстинкты берут свое!

В теплое время года взрослые с детьми приезжают в зоопарк и с севера Приднестровья, и с юга. Зимой же, конечно, в зоопарк практически никто не приходит – холодно! Вот тут-то и начинаются проблемы взрослые, совсем не детские. И их решение – удел людей, а вовсе не животных. Первое и самое важное – корма. Доходов зимой почти нет, поэтому и закупка корма для частника, в содержании зоопарка в приглядном виде которому помогает его семья, – дело нелегкое. Второе – замерзшая зимой вода, с которой тоже что-то нужно делать.

Проблемы не заканчиваются на кормлении животных. В 2013 году по инициативе дубоссарских депутатов и тогдашнего председателя Александра Коломыцева зоопарк как важный досугово-развлекательный и экологический объект города был освобожден от земельного налога. Это существенно облегчило жизнь частнику, единственный доход которого – касса. Долги прошлых лет перед государством на зоопарке как были, так и остались. «Зиму пережили, значит, переживем и лето, – с оптимизмом начинает Петр Бильский. – А что будет следующей зимой? Посмотрим!».

О проблемах единственного в республике зоопарка пресса писала много, но они нашими словесными стараниями не разрешаются. Логично, что на уровне муниципального бюджета возможности поддержать зоопарк у города и района нет. Что можно сделать в данном случае, решать будет только исполнительная и законодательная власть: осуществит ли содействие министерство сельского хозяйства, либо будут-таки найдены частники, способные помочь с кормами… Ясно только одно: наш зоопарк необходимо сохранить для наших же детей и внуков: не на год или на два, а на далекое будущее.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.

г. Дубоссары.