Великий пост. Как провести его с Богом

Мы часто слышим и говорим о Великом посте как об особенном времени в жизни Церкви. Времени более длительной молитвы, ограничении себя во всех сферах жизни, внимательного отношения к своему духовно-нравственному состоянию. Церковь рекомендует придерживаться некоторых правил.

Больше радуйтесь!

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», – мудрый совет апостола как никогда актуален в эти великопостные дни.

Большой соблазн впасть в уныние: «Как же я проживу без вкусной еды и любимых развлечений!». Долгие службы – это и высокие образцы средневековой духовной поэзии, и философские размышления о месте человека в вечности, и ощущение единства с другими молящимися, и общение с Самим Богом.

Не реже, а то и чаще, встречается обратная сторона великопостного уныния: «Я не могу поститься по уставу. Я пропускаю службы. Я отвлекаюсь на мирскую суету».

Банально получается, но помните, что Богу нужны не желудок и ноги, а сердце, Он видит в душе человеческой искреннее стремление послужить Ему, видит и немощи.

Вот это постоянное памятование о Боге и есть наша непрестанная радость о Нем.

Больше молитесь!

Молитве стоит уделить чуть больше времени, чем получается обычно. Больше внимания на службах – иногда стоит взять с собой книгу с текстами богослужения. Тщательнее исполнять молитвенное правило – выйти из-за компьютера на полчаса раньше и прочитать вечерние молитвы. Прибавить молитву преподобного Ефрема Сирина. Если вы в дороге,постарайтесь послушать или почитать Псалтырь.

Следите за здоровьем!

Если во время поста возникают проблемы с самочувствием, степень воздержания следует немедленно оговорить с духовником.

Ни о каком самочинном посте по уставу или даже близко к уставу не может идти и речи, если имеются болезни, связанные с желудком или обменом веществ. В современных условиях даже монастыри в редких случаях постятся с сухоядением – не осудит Господь и работающего человека, не блещущего здоровьем.

Никоим образом не приблизит к Богу язва желудка, а может и существенно отдалить – крайне тонка грань между искренним стремлением к послушанию церковному уставу, не щадя живота своего, и гордостью за свое усердие.

Не хлебом единым жив человек

Меньше рассуждайте о еде. Как бы ни набила оскомину эта простейшая истина, Великий пост только в наименьшей степени изменение режима питания. Вегетарианцы никогда животной пищи не едят – к Богу их это не приближает, не удаляет, в точности в соответствии со словами апостола.

Продолжение известной цитаты «но всяким словом Божиим» идеально подходит к великопостному периоду, когда чтению Библии – слова Божьего – уделяется особенное внимание.

За Великий пост принято прочитывать целиком Евангелие. Также в этот период в храмах ежедневно читается Ветхий завет.

Небесполезно будет почитать Святых Отцов – «Лествицу», избранное «Добротолюбие», толкования на Евангелие…

Делайте добро

Хорошо бы сочетать уменьшение интереса к содержимому чужих тарелок с увеличением внимания к ближним в целом.

Сосредоточение на собственном духовном состоянии не должно превращаться в равнодушие к окружающим. Пост должен идти на пользу воспитанию в себе обеих добродетелей: любви к Богу и любви к ближним.

Святитель Иоанн Златоуст призывал тратить сэкономленные на постной трапезе средства на помощь бедным. Несколько дней пообедав в столовой гарниром без котлеты, можно купить перчатки мерзнущему нищему или развивающую игру в детский дом.

Совсем не обязательно во время поста прерывать общение с людьми, которым оно может пригодиться, – беременной подругой, болеющей соседкой, одиноким родственником. Беседа с ними за чашкой чая – это не развлечение, а помощь ближнему.

Идти за Христом

Наконец, самое главное правило Великого поста – помнить, ради чего существует этот период.

Великий пост – время сосредоточенного ожидания Светлого Христова Воскресения. Ожидания деятельного: вместе с Господом мы попытаемся пройти сорок дней поста, вместе с Господом подойдем к гробнице Лазаря, вместе с Господом войдем во Иерусалим, будем слушать Его в Храме, причастимся вместе с апостолами на Его Тайной Вечере, пройдем за Ним Крестным путем, с Божией Матерью и любимым Христовым апостолом Иоанном будем скорбеть на Голгофе…

Наконец, вместе с мироносицами мы придем к открытому Гробу и вновь, и вновь переживем радость: Его здесь нет. Христос Воскресе!