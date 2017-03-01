Полезные советы

Очень часто, когда возникают какие-то хозяйственные проблемы, мы, чтобы узнать, как с ними справиться, начинаем рыться в разных книжках по домоводству или искать в Интернете нужную информацию.

Редакция предлагает новую рубрику, материалы которой будут рассказывать о часто встречающихся хозяйственных проблемах и советах – как с ними справиться подручными средствами без ущерба для здоровья и бюджета. Надееемся, что они многим пригодятся.

* Чтобы клеенка не растрескалась, время от времени ее протирают смесью уксуса и молока.

* В сточных трубах умывальников иногда скапливается жир. Для его устранения следует выливать в раковину кипяток.

* Накипь можно удалить с помощью питьевой соды и уксусной эссенции. Делается это так: в чайник (или другую посуду) наливают горячую воду и доводят ее до кипения, после чего добавляют питьевую соду из расчета 2-2,5 столовые ложки на 1 л воды. Продолжают кипятить еще 20-25 мин. затем воду сливают и вновь наполняют чайник водой, в которую добавлена уксусная эссенция (полстакана на 4 л воды). Содержимое чайника опять кипятят 20 мин. После этого разрыхленный слой накипи можно легко снять со стенок чайника, например, деревянной палочкой. Не забудьте тщательно прополоскать обновленный чайник.

* Есть еще один способ удаления накипи: в посуду наливают заранее приготовленный слабый холодный раствор соляной кислоты (4%-й концентрации), нагревают до 60-80оС и выдерживают 20-30 мин. до разрыхления накипи.

* Чтобы очистить кофейник от накипи, в нем следует прокипятить воду с кусочком лимона.

* Оконные стекла будут сверкать, если в воду для мытья добавить немного крахмала.

* Чтобы стекла не запотевали, а зимой не замерзали, протрите их глицерином.

* На зеркало, протертое сырым луком, не садятся мухи.

* Для удаления зеленоватого слоя со стенок цветочных ваз достаточно на дно положить пятикопеечную монету.

* Чтобы матовые стекла не портились и имели красивый вид, их моют горячей водой, добавляя немного уксуса.

* Веник послужит дольше, если перед использованием опустить его на несколько минут в горячую подсоленную воду.

* Ржавые пятна и подтеки можно вывести перекисью водорода, к которой добавляется 10% нашатырного спирта. С фаянсовых и эмалированных предметов ее можно удалить 5% раствором щавелевой кислоты. После этого предмет промывается нашатырным спиртом, а затем водой. Тереть песком фаянсовые и эмалевые предметы не следует.

* Запыленные обои можно сначала очистить веником или пылесосом, а затем протереть сухой жесткой шерстяной тряпкой, обсыпанной овсяной крупой.

* Пятна на обоях протирают сухой чистой тряпкой и чистят хлебным мякишем. Иногда пятна удается снять обыкновенным ластиком. Жирные пятна удаляют бензином или порошком магнезии.

* Изделия из меди хорошо чистить сырым картофелем.

* Чтобы стекла очков не запотевали, их можно смазать смесью из 3 частей глицерина, 7 частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть чистой фланелью.

* Хрустальную посуду протрите после мытья шерстяной тряпочкой с подсиненным (синькой) крахмалом – она будет лучше блестеть.

* Стеклянная посуда лучше блестит, если после мытья ополоснуть ее водой, в которую добавлен уксус или соль, а затем обычной чистой водой.