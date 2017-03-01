Советы доктора Раду

Если вы хотите повысить жизненную энергию, нормализовать вес и укрепить здоровье в целом, займитесь своей печенью!

Ведь именно она выполняет свыше 500 различных функций, что делает ее одним из самых перегруженных работой органов. Но самое удивительное то, что печень способна самовосстанавливаться!

Как помочь «трудяге» восстановиться, узнаем у заведующего столичной поликлиникой №3 Геннадия Раду.

Чтобы выполнять свои многочисленные функции, печени необходимы в большом количестве витамины и минералы, которые содержатся в овощах и фруктах. Употребляйте много свежих моркови, свеклы и яблок. Эти овощи являются мощным средством для очищения и восстановления печени. Кроме того, не забывайте о зеленых продуктах, в них содержится хлорофилл, он помогает очистить печень.

Печень фильтрует поступающие в нее пищевые добавки – консерванты, стабилизаторы, загустители, подсластители, эмульгаторы. Хотите ей помочь – постарайтесь минимизировать, а лучше всего – исключите из рациона питания, продукты, содержащие эти искусственные компоненты.

Рекомендуется ежедневно съедать две полные столовые ложки молотого льняного семени. Оно предотвращает избыток гормонов. Его можно добавлять в каши, салаты.

А такое вещество, как лецитин, помогает обмену жиров в печени и уменьшает уровень холестерина, также он способен снизить высокое кровяное давление. Лецитин содержится в таких продуктах, как мясо, яйца, молоко.

Употребляйте в пищу чеснок, лук, краснокочанную, цветную, белокочанную капусту, брокколи. В этих продуктах содержится много серы, которая необходима для увеличения активности фермента, повышающего очищающие функции печени. Также для восстановления печени прекрасно подойдут несоленые орехи и различные семечки, в них содержатся незаменимые жирные кислоты и полезный белок. А ещё избегайте обильной еды. Ешьте небольшими порциями.

Не ждите, когда у вас заколет в правом боку, начните заниматься собой уже сегодня.

Будьте здоровы!