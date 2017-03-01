Рецепты, проверенные годами

Мы продолжаем знакомить вас с рецептами из поваренной книги Е. Малоховской. Помогает нам в этом заместитель директора столичного техникума коммерции Марина Агаки.

Сегодня у нас в меню: суп эльзасский с капустой, прекрасным дополнением к нему станут пирожки с телячьим ливером, на второе – сытное пюре из картофеля, а на десерт побалуем себя яблоками, жаренными в тесте.

Супъ эльзасскiй съ капустой. Приготовить обычный куриный или мясной бульон. Мелко нашинковать одну луковицу и поджарить в подсолнечном масле с двумя ложками муки. Отдельно сварить нашинкованную капусту (как на щи), отжать её и добавить в бульон, заправив его жареным луком. Дать закипеть. Подавать суп с нарезанными сосисками.

Пюре изъ картофеля. Отварить говяжий бульон, процедить его. Сварить в нем картофель (из расчета 300 г сырого картофеля на человека). Затем протереть через дуршлаг картофель и добавить в него столовую ложку сливочного масла, 2-3 желтка, полстакана сливок, всё хорошо перемешать. Если пюре слишком густое, можно влить в него бульон. Дать закипеть. Подавать на стол, посыпав зеленью.

Пирожки съ телячьимъ ливеромъ. Отварить 200-250 г телячьего ливера, мелко порубить его. Заранее на сковороде обжарить 1-2 луковицы, добавить ливер, посолить, поперчить и слегка всё поджарить. К ливеру добавить одно мелко нарезанное крутое яйцо, хорошо перемешать. Замесить тесто (блинное) и напечь тонких блинов. Разложить начинку на блины, завернуть и обжарить в масле на сковороде с двух сторон.

Яблоки, жаренные въ тесте. Для теста понадобится 2-3 яйца, 2-3 ложки сахара, 10-15 г коньяка, мука. Замесить тесто (по консистенции, как густая сметана). Очистить от кожуры несколько яблок, удалить сердцевину, нарезать их колечками толщиной 0,5 см. Обмакнуть каждый ломтик в тесто, обжарить в масле, затем посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Можно обжарить ломтики яблока и без теста, просто обвалять их в яйце и сухарях.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!