Одно из старейших сёл Приднестровья – Кицканы Слободзейского района.

Расположено оно на правом, высоком, берегу реки Днестр, на водораздельном выступе, известном как «Кицканский мыс», между долинами рек Днестр и Ботна. С центром Тирасполя село связывает мост через Днестр.

Впервые Кицканы упоминаются в исторических документах 1527 года. Однако археологические памятники в его окрестностях свидетельствуют о пребывании здесь людей задолго до основания населённого пункта. Среди них выделяются Верхний Траянов вал, гетское городище, могильники, курганные комплексы.

Кицканы исторически занимали исключительно выгодное транспортно- и торгово-географическое положение, имеют исключительно важное стратегическое значение, так как контролируют подступы к переправе через Днестр и господствующей высоте (158,1 м) – Кицканский плацдарм, сыгравшей решающую роль в Ясско-Кишинёвской операции 1944 года. 9 мая 1972 года здесь торжественно был открыт 35-метровый обелиск Боевой Славы, как символ мужества и стойкости советских воинов.

Ещё одной достопримечательностью села является расположенный на его территории величественный Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь (на фото), основанный в 1859 году. Его колокольня, высотой в 69 метров, состоит из пяти ярусов. Её часто сравнивают с колокольней Троице-Сергиевой лавры. Колокольню прекрасно видно за многие километры от монастыря, а с самого верхнего яруса открывается удивительный вид на живописные окрестности.