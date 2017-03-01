Весеннее настроение с «Пудрой»

Переступаешь порог – и попадаешь в совершенно другой мир. Здесь как-то сразу перестаешь захлебываться делами, спешкой, городом. Словно переносишься в другое измерение, где выверенно, спокойно, уютно. Где вспоминаешь, что ты женщина – слабая, нежная, стремящаяся к красоте и гармонии.

Поднимаешься по изогнутой лестнице, осматриваешься кругом. Вот столик и кресла для гостей. Вот белые полки с журналами и книгами, зеркала и большие окна, как большие картины, на которых изображена наша жизнь – в постоянном движении. И эта жизнь с ее суетой осталась там, по ту сторону, а здесь тебя увлекут интересным неспешным разговором, предложат чашечку кофе или чая и помогут стать еще красивее, еще лучше.

С колько ни посещала салон красоты «Пудра», всякий раз подсознательно угадывала, что ее управляющий – женщина. Интуиция? Скорее всего, ощущение присутствия во всем здесь женских заботливых рук. И вот накануне 8 Марта появился весомый повод познакомиться с той, кто придумал и воплотил в реальность всю эту сказку, создал мир в мире, это параллельное измерение. Где за приятной легкостью и беззаботностью, уверена, стоит титанический труд.

С Татьяной Витика, управляющей «Пудрой», мы встретились накануне Международного женского дня. Когда я вошла в салон, было еще утро. Татьяна решала одновременно несколько вопросов, и, видя такую ее занятость, я запланировала провести интервью максимально мобильно. Но вышло иначе: все установленные мною лимиты были исчерпаны, а мы продолжали и продолжали беседовать.

Оказалось, что Татьяна Витика до окончания средней школы занималась народными танцами в образцовом ансамбле «Искорка». Мечтала танцевать, будучи и взрослой. Окончив школу с серебряной медалью, наша героиня поступает в ПГУ на факультет бухгалтерского учета, анализа и аудита. По окончании получает красный диплом. Уже на 5-м курсе работает в кредитном учреждении. Выйдя замуж и родив двоих детей, уходит на 6 лет в декрет. И вот однажды, включив телевизор, слышит завораживающую музыку. Так происходит ее первое знакомство с зумбой, танцевальной фитнес-программой на основе популярных латиноамериканских ритмов. Узнав, что в Москве проводится обучение по зумба-фитнесу, Татьяна долго стремится попасть на него. Впервые же поехать на обучение удается спустя полгода – в Киев. Татьяна становится первым лицензированным инструктором в Приднестровье. Выйдя из декретного отпуска, наша героиня работает в банке, а по вечерам ведет тренировки по зумба-фитнесу. «Я сделала визитки и всех приглашала на свои занятия, – улыбается Татьяна, вспоминая. – И вот спустя время я принимаю решение о выборе танцевальной деятельности. Пять лет назад мало кто верил, что продвижение новой малоизвестной тогда в Тирасполе программы зумба-фитнес будет успешным».

Через три года был построен салон красоты «Пудра» с комфортным спортивным залом на первом этаже. Негласный девиз салона: «Мы любим, уважаем, благодарим наших гостей за оказанное доверие и предоставляем услуги хорошего качества». Здесь каждый легко может выбрать себе близкого по внутренним ощущениям мастера, к чему в салоне относятся не только с пониманием, но и одобрительно. Мастера «Пудры» часто говорят, что салон – их второй дом, что все они не только команда, но и семья. Татьяна объясняет: «Я всегда настраиваю свою команду на движение только вперед, с любовью и великой благодарностью за все!».

Наша беседа проходила в фойе на первом этаже. И сколько она длилась, столько в салон заходили женщины и девушки. А через время уходили: красивые, преображенные внутренне, счастливые. Мы еще долго говорили о зумбе, о том, что эти тренировки несут здоровье. Это философия жизни, а не просто физические нагрузки для красоты тела. Салон не стоит на месте, продолжает развиваться, сотрудники его постоянно участвуют в профессиональных мастер-классах. Для того чтобы помогать женщинам не только становиться ухоженнее и краше, но и находить себя, понимать себя.

Когда беседа с управляющей салона красоты «Пудра» стала подходить к концу, я не смогла не задать последний вопрос: «Какие советы и пожелания женщинам в эти праздничные дни могли бы прозвучать от Татьяны Витика? Чего, по-Вашему, хотят женщины?».

– Женщины обязаны любить себя. Уделять себе время. Регулярно заниматься спортом, ведь это все равно, что чистить зубы по утрам. Спорт должен стать образом жизни. Просто найти то, что вам нравится, что вас вдохновляет, от чего вы получаете энергию. Сейчас огромное предложение: и пластика, и йога, и зумба, и разные направления танцев… Обязательно нужно ухаживать за собой. И создавать себе праздник и настроение каждый день. Важно развиваться. От женщины зависит многое: и в семье, и в обществе. Хочу еще пожелать женщинам самого главного – здоровья, гармонии, весеннего настроения и, конечно же, любви.

Благодарю Татьяну Витика за беседу и поднимаюсь на второй этаж, туда, где работает мой любимый мастер Татьяна Киперь. От нее как раз выходит клиентка. Девушка со стильной прической бросает взгляд в зеркало и благодарит Татьяну: «Танюша, Вы снова сделали меня другой, я в восторге! Спасибо Вам огромное! Иду покорять мир!». Когда довольная клиентка уходит, я здороваюсь с Танюшей, редким мастером, к которому я шла довольно долго. Но, найдя ее, не променяю ни на кого другого. Мы обмениваемся приветствием, но краем глаза замечаю, что Танюшу уже ждет ее следующий клиент. Спешу ретироваться, чтобы не отвлекать от работы. По дороге из салона вспоминаю свою первую стрижку, сделанную у Татьяны Киперь. Это были совершенно новые для меня ощущения – от самого процесса и от результата. Когда же пришла домой, то муж сказал: «Вот теперь, наконец, видно, что тебя стриг мастер!». Прошел не один год, а я и теперь могу сказать: «Танюша – та, кто всегда делает красиво». К ней можно прийти с фото выбранной стрижки, и она повторит ее мастерски, с учетом твоих личных особенностей – формы лица, структуры волос. Танюша Киперь – специалист высшего уровня, она чувствует тебя, твои желания и даже тайные мечты. Она готова на эксперименты и не отговаривает от самых смелых решений. Мечтаешь – нужно воплощать, считает она. Когда же с высоким мастерством и профессионализмом рука об руку идут ум, интеллигентность, душевность, глубина, порядочность, это дорогого стоит. Все это о Татьяне Киперь. Молодой красивой девушке, с которой можно говорить часами. От которой не хочется уходить, сколько бы ни провел времени у нее. А когда работа окончена, ты смотришь в зеркало и видишь не только красивую прическу, но и ощущаешь внутреннюю легкость, какое-то душевное спокойствие. Идешь по городу, ловишь свое отражение в окнах, любуешься прической и думаешь: «Скорее бы прошел месяц, чтобы снова записаться к моему любимому мастеру Танюше Киперь!».

…Интервью позади. Из салона красоты «Пудра» я выхожу в приподнятом настроении. На улицах Тирасполя уже во всем угадывается весна. И вот везение: встречаю свою хорошую знакомую Ирину, которая также является клиенткой этого салона. Вспоминаю, что часто видела Ирину у мастера, рабочее место которой расположено у окна. Спрашиваю, как зовут ту, у которой Ирина наводит красоту. Приятельница эмоционально рассказывает: «Танечка Ангиш. Она настоящая мастерица, я бы даже сказала, волшебница. А инструменты в ее руках – волшебные палочки. Я у нее обслуживаюсь уже 8 лет. Впервые с ней познакомилась перед своей свадьбой. До этого обслуживалась, где свободно, и всегда была не удовлетворена результатом, потому что у меня сложные вьющиеся и тонкие волосы. Только Тане удается выстричь и уложить их так, что диву даешься. Таня очень интересный собеседник. С ней легко, и даже когда приходишь на стрижку, покраску и укладку, что занимает приблизительно 2-3 часа, время пролетает незаметно. А еще Таня воплощает в жизнь мои самые смелые идеи, что касается цвета волос, а меняю я его раз в полгода точно. Причем не оттенок, а кардинально: из длинноволосой брюнетки – в блондинку под каре. В общем, в ее руках я чувствую себя уверенной и всегда ухожу довольной».

ТАТЬЯНА АСТАХОВА-СИНХАНИ.