Знакомьтесь: ореховый сад!

Сегодня весь мир обеспокоен вопросом продовольственной безопасности. Значимость этой проблемы очень высока в современных условиях жизни.

Не секрет, что в Приднестровье крупными партиями ввозится продукция из-за «кордона», в то время как климатические условия наших широт позволяют производить и выращивать множество культур. Почему при наличии такого количества плодородной почвы мы питаемся сомнительными, с экологической точки зрения, продуктами? К счастью, в нашей республике есть аграрии, которые также озадачены этим вопросом. Более того, они прикладывают множество средств и сил для его решения.

В 2008 году фирма «Биоплант» начала закладку орехового сада, который на нынешний момент является первым в своем роде в республике. Выбор для взращивания такой культуры был обусловлен несколькими факторами: во-первых, грецкий орех – это полезнейший из продуктов: он богат витаминами, аминокислотами, минералами, эфирными маслами и органическими кислотами. Не зря с древних времен орех называют деревом жизни. Во-вторых, сегодня в мире наблюдается дефицит орехоплодов, а именно: грецкого ореха. Садов такого плана в мире мало. Крупные насаждения грецкого ореха находятся в немногих странах: в США (штат Калифорния), в Китае, на Украине. В-третьих, орехи – очень удобные плоды в плане хранения и транспортировки. К тому же спрос на грецкий орех уж очень велик. Это и был, вероятно, основополагающий фактор создания именно такого сада.

Прежде чем высаживать сад, аграрии тщательно выбирали земли, проводили почвенный анализ, создавали проект сада, подготавливали определенные документы. Только после этого началось высаживание деревьев. Саженцы завозились из Европы, Ближнего Востока и даже соседней Молдовы. На текущий момент орехами засажено около 200 гектаров, 40 из которых отведены под выращивание фундука. Да, и такие орехи растут в нашем крае!

Главный агроном Александр Серевко отмечает, что орехи будущего урожая – это чистейший экологический продукт, поскольку «Биоплант» выращивает свои плоды без применения химических удобрений. Используются так называемые «зеленые», натуральнее удобрения: в междурядьях высаживаются бобовые культуры, которые впоследствии запахиваются в почву. Такая технология сдабривания почвы сидератами позволяет ее обогатить необходимыми питательными веществами.

«Выращивание орехоплодов – это не что иное, как работа на перспективу. Закладка многолетних садов – это средства, время и огромный труд», – заявляет директор фирмы Евгений Глушков. И это действительно так, ведь возделывание такого сада требует больших энергозатрат, современных технологий орошения (а орошение на самом деле современное – капельное!). А что касается работы на перспективу – и это верно: орехи вступают в стабильное плодоношение лишь на 8-10-й год. Первый частичный урожай был собран в 2016 году. «Мы подготовили бизнес для наших детей. Ведь это не сиюминутная выгода» – продолжает глава «Биопланта».

Со временем сад планируют расширять. Рынок сбыта на такой прибыльный товар всегда найдется. Однако руководство сада подчеркивает, что сначала необходимо насытить внутренний рынок, а затем и на экспорт можно. Вложения в будущее – это выгодные инвестиции.

…Погода весну торопит. Совсем скоро она окончательно вступит в свои права, и наступят теплые погожие деньки. А вместе с этим распустятся клейкие зеленые листочки орехового сада, который широко раскинулся по дороге из Суклеи на Днестровск.

АЛИНА Витальина.



Слободзейский район.