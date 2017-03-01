А сапожки не простые – в них застежки золотые

Уютные домашние тапочки, детские ботиночки, мужские мокасины и женские сапожки – обувь для всей семьи изготавливает Бендерская фабрика «Флоаре». Более чем за сорокалетнюю историю предприятие вошло в дом каждого приднестровца, является крупным налогоплательщиком в городе и состоит в перечне брендов республики.

Отправляюсь на фабрику, чтобы узнать, как сегодня живёт «Флоаре», над чем работает, с какими трудностями сталкивается, какие строит планы.

Отмечу, что договориться о встрече с директором предприятия Борисом Кичуком было не так-то просто. Бизнес не терпит промедлений, у успешных людей на счету каждая минута. Только вернулся с одной международной выставки, через два-три дня отправляется на следующую. В этом году представители «Флоаре» – технологи, маркетологи – уже побывали на шести ярмарках. На известных международных площадках в Италии, Германии, России и на Украине обувщики узнают о последних достижениях текстильщиков, кожевенников, а также новинках фурнитуры и аксессуарах, применяемых в изготовлении обуви, поскольку стремительно меняющийся потребительский рынок мотивирует быть на пике модных тенденций.

К тому же конец прошлого года для предприятия выдался крайне сложным. Тогда, в ноябре 2016-го фабрика потеряла своего генерального партнёра – немецкую компанию ROHDE, объявившую о банкротстве, для которой «Флоаре» производила 700 тысяч пар обуви в год. Компания ROHDE своими заказами загружала почти половину всего производства фабрики. Но успешное семилетнее сотрудничество прекратилось…

«Флоаре» в случае форс-мажора (как этот) рассматривает запасные пути. Проведены десятки встреч с потенциальными партнёрами. Руководство предприятия и сейчас продолжает формировать новый портфель заказов.

Несмотря на потерю важного партнёра, фабрика продолжает работать с Западной Европой, восточным рынком – прежде всего с Украиной и Россией, экспортирует товар в Молдову и страны Средней Азии – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Сейчас для россиян изготавливают школьный и детский текстильный ассортимент, в том числе водонепроницаемую обувь, валенки, а также линейку обуви для женщин – от балеринок до сапог-ботфорт. Для среднеазиатского рынка, кроме традиционной прогулочной (текстильной), домашней, производят обувь специального назначения – для медучреждений и общепита. Для украинского потребителя изготавливают мембранную обувь, то есть водонепроницаемую, конкурируя при этом с польскими фирмами.

«Мы везде торгуем, пытаемся продавать наши изделия даже в Китай и Турцию, которые являются основными производителями обуви».

Работает «Флоаре» не только на экспорт, часть продукции реализует через собственную торговую сеть по всему Приднестровью. Из производимых 1,5 млн пар ежегодно 50 тыс. пар обуви поступает на прилавки фирменных магазинов внутри республики.

Помимо внешних заказов выполняет фабрика и внутренние. Отдельно выпустили коллекцию обуви для кадетов Суворовского училища, которое скоро откроется в Тирасполе. Модели протестируют, определят понравившиеся, и «Флоаре» с удовольствием обует суворовцев.

Кроме того, в планах – возобновление сотрудничества с «Тиротексом», где недавно появилось оборудование для цифровой печати. Производственники хотят выпустить коллекцию обуви с объёмным рисунком на ткани, в первую очередь для детей.

Говоря о работе в последние годы, директор фабрики отмечает, что 2015-й был провальным. Падение курса евро к доллару в Европе, обрушение валют в странах Азии привело к тому, что предприятие потеряло часть доходов. Но ещё большие убытки понесло из-за нереальных курсов в нашей республике. «Наше предприятие, зависящее от экспорта и импорта, тут же реагирует на все изменения, происходящие на других рынках. Мы били тревогу ещё в 2013 году, но за весь этот период ничего в плане конкурентоспособности нашего товара на других рынках государство не сделало. Все свои потенциальные возможности мы израсходовали лишь на то, чтобы остаться на плаву». В 2016-м удалось получить небольшую прибыль. В текущем фабрика постарается выйти на более прибыльные цифры, чтобы обеспечивать динамику и нормальное техническое развитие предприятия.

Каждый производственник, представитель тех или иных услуг задаётся вопросом: почему должны купить мой товар (услугу)? Руководство «Флоаре» давно на него ответило, лозунг фабрики – «Качество всегда и во всём». Обувь, производимая на предприятии, соответствует международным европейским стандартам. Причём практически все модели, начиная от дизайна подошвы до верха, – замысел флоаревских специалистов. Кроме того, своевременностью и качеством выполнения заказов фабрика заработала репутацию надёжного делового партнёра.

Говоря о проблемах, директор отметил: «Мы, производители обуви, теряем ликвидность и конкурентоспособность своего товара из-за внутренней политики валютного регулирования. Считаю, что настало время повернуться лицом к экспортёрам нашей республики. В Год предпринимателя все говорят о необходимости поддержки бизнеса внутри страны, но в помощи нуждаются и предприятия, работающие с внешними рынками, надо рассмотреть вопрос беспрепятственного осуществления экспорта. Ведь в республике немало предприятий – визитных карточек Приднестровья, за продукцией которых едут из многих стран мира. Это постельное бельё «Тиротекса», коньяк «Квинта», чёрная икра «Акватира», пуховики «Интерцентр Люкса», обувь «Флоаре» и «Софтшуза». Необходимо изучить проблематику этих предприятий и оказать им максимальное содействие, поскольку экспортёры являются основными источниками поступления в республику валюты, к тому же дают возможность поддержать пока неплатёжеспособность нашего собственного рынка».

СВЕТЛАНА ОСАДЧАЯ.

г. Бендеры.