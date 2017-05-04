Почётное звание – стипендиат мэра Москвы

За право называться стипендиатом мэра Москвы не надо бороться, для этого надо учиться.

Проект «Стипендия мэра Москвы» как часть программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, был внедрен еще Юрием Лужковым. Добрая традиция департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы была продолжена и с приходом в него Сергея Собянина.

В этом году – 10-летие реализации программы в Приднестровье, которую координирует союз русских общин. Два раза в год 11 приднестровских студентов с отличными показателями в учёбе получают стипендию мэра Москвы. Для этого собирается попечительский совет из числа председателей русских общин городов и руководителей вузов. Курирует попечительский совет генеральный директор ООО «Международное Консалтинговое Агентство» Нелли Кедрова, которая приезжает на каждый совет. По её словам, приднестровские студенты – лучшие из лучших, смелые и особенные: «На заседаниях, представляя себя, они совершенно не тушуются. Достойно на «5+» представить себя способны только стипендиаты Приднестровья».

Недавно на очередном попечительском совете получатели стипендий московского мэра подтвердили право на получение материальной поддержки. Координатор программы – председатель союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева – рассказала, что по итогам зимней сессии 2016-2017 учебного года стипендию получат 11 студентов приднестровских вузов, один из них – впервые. Это студенты Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и его филиалов, Приднестровского государственного института искусств, Тираспольского юридического института, филиала Московского института предпринимательства и права.

Выбрать самых достойных студентов – задача не из легких. Поэтому отбор проходит по нескольким критериям. Члены совета, представляя своих подопечных, обращали внимание на их отличную успеваемость, участие в общественной жизни вуза и русских общин, материальное положение (среди студентов есть сироты и дети из многодетных семей). Учащиеся и сами рассказывали о своих достижениях в получении знаний, спорте, музыке, делились планами и благодарили за возможность получать стипендию мэра Москвы. На денежные средства ребята обычно покупают книги, учебные профильные пособия.

Шестикурсник факультета «Лечебное дело» Приднестровского университета Александр Граф финансовую помощь получает уже несколько лет. Этому способствуют его отличные оценки, активное участие в учебно-научной деятельности вуза. Студент говорит, что с получением стипендии появляется стимул к учебному процессу. Он уже прошёл распределение по специальности «общая хирургия» в Дубоссарскую больницу. К месту работы молодой врач отправится через полтора года после прохождения интернатуры в республиканской клинической больнице. «Постараюсь поднять уровень медицины в Приднестровье», – заверил попечителей Александр.

Утверждённым студентам вручили грамоты стипендиатов московского мэра и памятные значки с символикой российской столицы, а также именные банковские карточки Банка Москвы. Лучшему попечителю передали памятный подарок, а сотруднику университета – благодарность посла России за активную общественную деятельность и вклад в развитие российской культуры и традиций в Приднестровье.

Координатор Виорика Кохтарева поблагодарила за работу попечителей и представителей российских учреждений за внимание, которое оказывается приднестровским студентам со стороны правительства Москвы. Она также напомнила, что в октябре этого года программа отметит 10-летие реализации в Приднестровье, поэтому осеннее заседание совета пройдёт в несколько ином формате. Один из попечителей – ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Степан Берил – предложил создать буклет о программе «Стипендия мэра Москвы» и его получателях: «У каждого из ребят есть замечательные достижения. И можно было бы в фотографиях и историях рассказать о программе».

Ирина ГЕРАСИМОВА.