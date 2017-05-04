Молодое поколение художников говорит о войне

Накануне 9 мая в министерстве иностранных дел Приднестровья состоялась выставка работ учеников, окончивших или оканчивающих детскую художественную школу им. А.Ф. Фойницкого.

Взгляд на Великую Отечественную войну еще детей, но уже почти взрослых тем более интересен. Ведь это поколение о войне знает только по рассказам ветеранов или со страниц книг. Какими они представляют себе события тех лет, что посчитали важным отобразить в своих работах – все на этой выставке.

На открытии экспозиции присутствовали не только гости, но и ученики, и педагоги художественной школы. Переходя от одной работы к другой, я то окуналась в военные действия, а то встречала День Победы вместе с героями картин на вокзале или возле дома женщины, которая дождалась мужа с войны и не помнит себя от счастья. Все работы, представленные здесь, эмоциональны. Иначе и быть не может. Ребята 14-16 лет пропустили через свои сердца истории войны, боли, потерь и, наконец, пришедшего долгожданного мира, чтобы выплеснуть все это на холсты. Работы не одного дня и не одной недели, работы души и кисти были помещены под стекло, и целый месяц, начиная с 6 мая, будут доступны посетителям выставки «Навеки в памяти народной».

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, директор детской художественной школы им. А.Ф. Фойницкого Мария Мариян, педагоги школы с учениками. Открывая экспозицию, Александр Стецюк сказал: «С 9 Мая у нас связаны различные чувства. Гордости за победу, скорби о невинно убиенных в годы Великой Отечественной войны. Во многих семьях есть участники этих боевых действий, прадеды, прабабушки… Память о тех годах должна поддерживаться и передаваться от поколения к поколению. Наши сегодняшние юные художники показали в своих работах сложный период времени с 41-го по 45-й годы. Надеюсь, что международные представители, посещающие министерство иностранных дел в Приднестровье, с особым вниманием воспримут эти работы, которые впервые у нас экспонируются».

Гостями выставки много раз повторялась мысль о том, что наши дети рисуют войну, самое страшное горе человечества, только по рассказам, по прочитанным книгам, по фотографиям. И хотелось бы, чтобы так было всегда. Чтобы им никогда в жизни не пришлось пройти через это самим. Говорилось также, что в Приднестровье большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. Многое делают работники музеев, ветераны Великой Отечественной войны, защитники Приднестровья – поступками, встречами с молодым поколением. Для того чтобы мы помнили, знали свою историю, чтобы война оставалась только на страницах учебников, на картинах. Директор художественной школы Мария Мариян в свою очередь рассказала: «В нашей школе дети узнают о исторических событиях тех лет по рассказам педагогов. Сначала они говорят: «А я не знаю, что рисовать». Мы обращаемся к открыткам, фотографиям, репродукциям. Если дети совсем теряются, мы предлагаем изобразить мир, победу, радость, освобождение, встречу с ветеранами. У нас в школе такие встречи проходят часто».

Мое внимание привлекла черно-белая работа Александра Пугачева «Освобождение Тирасполя». Я попросила преподавателя Олега Болтнева, под руководством которого работал ученик, рассказать о картине.

– Сначала Александр работал акварелью, а потом черными ручками. Карандаш здесь тоже присутствует, но в меньшей степени. Вы не напрасно выделили эту картину, серьезный подход к работе чувствуется сразу. Мы с учениками стараемся работать в совершенно разных техниках. Всегда нацеливаю ребят на результат, чтобы работа была закончена, не положена в папку, а выставлена.

Также Олег Болтнев, член союза художников, рассказал о закулисной части работы над картинами, представленными его учениками. А их на данной выставке четыре.

– За тему Великой Отечественной войны не каждый ученик берется, потому что тема сложная. Но если решаются, я помогаю, мы смотрим в Интернете и других источниках, какой была форма и техника тех времен. Здесь представлены 4 работы моих учеников. Современных детей нужно заинтересовать, тогда они уже сами начинают вникать, читать о тех исторических событиях. Порой ребятам сложно охватить все и сразу, иногда достаточно одного яркого фрагмента, чтобы начать делать композицию. Мы стараемся брать героев и истории, которые связаны с Приднестровьем, – это им ближе и понятней. Чтобы можно было, так сказать, потрогать руками. Я направлял учеников рисовать не боевые действия, не кровь, а солдат на привале, например, или момент победы. Во время войны жизнь тоже продолжается. И вот мы проходим с ними путь от черновиков, эскизов до законченной работы. Делаем их несколько, а потом дорабатываем и переносим на большой формат. Из класса в 15 человек за такую тему берется четверо. И те, кто берутся, знают, что закончат работу, а не оставят ее на полпути. Тема эта актуальна, потому что обстановка в мире нестабильна, и мы должны уже сегодня задумываться о том, как важно беречь мир.

Прошло 72 года со Дня Победы в Великой Отечественной войне, а люди продолжают помнить, говорить и писать о тех событиях, которые невозможно забыть никогда, и рисовать. Открытие такой выставки – лишь тому подтверждение.

Татьяна АСТАХОВА-СИНХАНИ.

Фото автора.