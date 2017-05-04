Память людская жива

В Дубоссарах на Мемориале жертвам фашизма состоялось открытие памятника «Реквием».

В торжественной церемонии открытия на Мемориале жертвам фашизма памятника «Реквием» приняли участие Президент Вадим Красносельский, первый Президент ПМР Игорь Смирнов, Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, представители руководства района, многочисленные гости.

В память о погибших евреях на Мемориальном комплексе были зажжены шесть факелов, символизирующие шесть миллионов евреев, погибших во время Холокоста.

В ходе торжественной церемонии открытия памятника «Реквием» говорилось о том, что сентябрь 1941 года вошёл в историю города, как черный, жесточайший и трагический, наполненный ужасом и смертью. С 13 по 28 сентября в Дубоссарах, в заранее вырытых 11 ямах, немецко-фашистскими оккупантами было расстреляно, по разным оценкам, около 18,5 тысячи человек еврейской национальности – женщин, стариков, детей.

Председатель Дубоссарской еврейской общины Озиас Укштейн напомнил о трагедии сентября 1941 года, которая произошла в Дубоссарах, и подчеркнул, что открытие памятника «Реквием» на Мемориальном комплексе жертвам фашизма состоялось в преддверии большого праздника – Дня Победы. Идея создания этого памятника возникла еще в 80-х годах прошлого века и принадлежит знаменитому скульптору Лазарю Дубиновскому, который создал макет, а воплотил его в жизнь наш земляк Сергей Гоненко. Каменная статуя еврея в молитвенном облачении воплощает собой память о шести миллионах евреев, уничтоженных в годы Холокоста: он убит, осталась только его бессмертная душа, которая обращается к Богу с одним вопросом: за что?

Как отметил Озиас Укштейн, в создании памятника принимало участие большое количество предприятий и учреждений нашей республики, Дубоссар и Тирасполя, были собраны многие тысячи пожертвований для того, чтобы увековечить память людей. Спонсором памятника стал меценат из Санкт-Петербурга Авраам Гольдемберг. Поддержку Мемориальному комплексу оказывают власти нашей республики, многое было сделано при руководстве республикой первым Президентом ПМР Игорем Смирновым.

Почетное право открытия памятника «Реквием» было предоставлено председателю ассоциации евреев Молдовы – бывших узников нацизма Михаилу Гордину, спонсору памятника Аврааму Гольдембергу и супруге автора проекта Мемориального комплекса Алле Шойхет.

Перед участниками мероприятия выступил Президент Вадим Красносельский.

«Хотелось бы уйти от формальных слов, протокольных фраз. Этот памятник открывается в преддверии Дня Победы, которая была выстрадана понесшим огромные жертвы советским народом, людьми разных национальностей. Здесь лежат евреи, здесь лежат советские граждане. Кто в то время в Советском Союзе делил людей по национальному признаку? Да никто. Это делали лишь фашисты, нацисты.

То, что Советский Союз понес очень большие экономические потери, это понятно. Но гораздо важнее людские потери. По разным оценкам (что же это за война такая, что до сих пор не могут посчитать погибших?), погибло от 30 до 40 миллионов человек. Но цифры, которые не относятся к боевым потерям, не озвучиваются. Назову одну: в период с 1941 по 1945 годы умерло 5 миллионов 700 тысяч детей в возрасте до четырех лет. А сколько людей было потеряно из-за болезней, непосильного труда, сколько человек погибло от голода… Кто посчитает?

Я не устану повторять, что в той войне не проиграла ни Германия, ни Финляндия, ни Румыния, ни Болгария, ни Италия…. Проиграли нацизм и фашизм. Они – проявление абсолютного зла. Уровень садизма поражает до сих пор. Я, еще будучи ребенком, побывал с экскурсией в лагере Бухенвальд. С тех пор четко понял, где добро, а где зло. К сожалению, в наше время пытаются пересмотреть подвиг советского солдата и идти по пути заигрывания, компромисса с нацизмом и фашизмом. Опасное занятие. Те, кто этим занимаются, подписывают себе приговор, который в скором времени вступит в фазу исполнения. Это путь в никуда. Нельзя заигрывать ни с фашизмом, ни с нацизмом. Я бы посоветовал политикам, которые занимаются героизацией фашистских идей, побывать в таких местах, как этот Мемориал, в местах массового расстрела людей. Посмотреть бы в глаза этим людям.

Скорбь не отпускает. Я не раз говорил, что 9 Мая – это не просто День Победы. Это – праздник Памяти, день поминовения тех, кто ушел из жизни, не дожив до светлого Дня Победы. Я говорю не только о тех, кто погиб на фронте, кто был расстрелян в военные годы, но и о тех, кто умер из-за невзгод и несчастий этой войны.

С большой благодарностью обращаюсь к тем, кто участвовал в воплощении идеи создания этого памятника. Идея, действительно, великолепная и очень глубокая по своей сути. Благодарю тех, кто своим трудом, рублем помогал в возведении данного монумента.

Я рад, что память жива. Некоторые политики призывают не жить прошлым. Но его надо помнить, чтобы оно не вернулось в будущем. К сожалению, есть основания для опасений на этот счет.

Помните павших. Не забывайте близких. Празднуйте День Победы», – призвал в ходе церемонии открытия памятника «Реквием» Президент Вадим Красносельский.

Инна ВЛАДА, г. Дубоссары.