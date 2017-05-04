Какими будут тарифы на услуги в 2018 году?

В Правительстве обсудили тарифную политику на 2018 год.

В совещании под руководством премьер-министра Александра Мартынова приняли участие его заместители, а также руководители промышленно-экономического блока.

В ходе встречи Александр Мартынов заслушал информацию о проделанной работе. Министр экономразвития Сергей Оболоник сообщил, что структура категории тарифов будет изменена. Так, предлагается вдвое уменьшить перечень категорий потребителей услуг на энергоносители.

«В рамках подготовки тарифной политики на 2018 год проведена существенная работа с целью изменения номенклатуры категории потребителей, реорганизации сложившейся тарифной политики, которая позволяла бы осуществлять управление тарифами разумно и с учетом единых принципов управления», – пояснил Сергей Оболоник.

Премьер-министр выразил мнение, что нынешняя тарифная политика от своей предшественницы должна отличаться социальной направленностью. Вместе с тем она должна позволить поддерживать промышленность и развивать предприятия энергетического комплекса.

Как рассказал министр, тарифы для населения почти не изменятся. «Они не прекратят носить социальный характер и люди не почувствуют увеличения нагрузки», – обратил внимание Сергей Оболоник. Его заместитель Юлия Цициловская сообщила, что для потребителей цена на природный газ сохранится на уровне установленного предельного тарифа. Что касается водо- и теплоснабжения, здесь тарифы также останутся на уровне действующих. Тариф на электроэнергию предусматривается в размере 54 копеек за 1кВт/ч, что на 3 копейки ниже предельного тарифа, установленного на этот год.

Кроме того, Председатель Правительства поручил руководителям профильных министерств изучить документ, который в 2011 году был разработан российскими специалистами. Он касается стратегии развития Приднестровья.

«В этом документе содержится раздел реформирования системы ЖКХ, обозначены проблемы и пути решения», – сказал Александр Мартынов.

К концу мая тарифы на энергоносители будут представлены и утверждены на заседании Правительства.