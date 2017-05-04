За реформирование системы госуправления

Продолжается работа по формированию Концепции бюджетной и налоговой политики. На этот раз презентовали раздел, посвященный численности чиновников и работников бюджетных организаций.

Представил документ заместитель Председателя Правительства по вопросам стратегического развития и реформ Алексей Цуркан.

Тема как никогда является актуальной и значимой. В докладе говорится: сектор государственного управления с каждым годом растет. В настоящее время соотношение госрасходов к ВВП составляет 60% при норме 35%.

«Это все ведет к несбалансированности бюджета, риску неисполнения государством своих социальных обязательств и создает риски для роста налоговой нагрузки на экономику», – отметил Алексей Цуркан.

Между тем численность населения за прошедший 21 год показывает отрицательную динамику. Следовательно, такая же тенденция и в отношении к количеству работающего населения в республике. Соотношение занятых в экономике к общему числу людей находится на уровне 26-28%. При этом доля работников бюджетных организаций по сравнению с другими занятыми в экономике составляет более 45 %.

Вызывают интерес и следующие цифры. Так, по расчетам специалистов, в республике на 10 тысяч человек приходится 130 чиновников. Для сравнения, в России этот показатель составляет 103 человека, на Украине – 95, в Казахстане – 54, в Белоруссии всего лишь 51 чиновник.

Сбалансировать количество чиновников предлагается перечнем предложений. Одни из них – проведение административной реформы и аудита управления государственными финансами, создание условий для перераспределения чиновников в реальный сектор экономики, а также улучшение условий ведения бизнеса.

Говоря о последнем, Алексей Цуркан сообщил, что в настоящее время разрабатывается закон об инвестиционной деятельности, а также «дорожные карты» по поддержке экспорта и упрощению ведения бизнеса.

Внедрение высоких технологий также входит в список направлений, которые позволят значительно уменьшить госрасходы. Это и введение электронного документооборота, электронная система государственных закупок и др.

В ходе обсуждения участники совещания высказали свои предложения. Было отмечено, что ряд функций в некоторых министерствах и ведомствах дублируются. По мнению вице-премьера Станислава Касапа, некоторые из них можно перераспределить в частный сектор. Это, в свою очередь, облегчит нагрузку на бюджет.

Подводя итоги проделанной работы, Александр Мартынов сравнил министерства и ведомства республики с предприятиями, которые оказывают услуги.

«Любой орган государственной власти оказывает общественно значимые услуги. Если мы посмотрим на структуру ВВП, есть услуги рыночные и нерыночные. В конечном счете, за них платят люди», – сказал премьер. Он добавил, что система государственного управления должна быть компактной и результативной.

Александр Мартынов подчеркнул: реформирование структуры госуправления должно быть беспристрастным. И здесь важна работа аудиторской компании, которая была приглашена Правительством. Она и займется реформированием структуры всех ветвей власти, их функций. Кроме того, в рамках работы над Концепцией будут пересмотрены механизмы аттестации работников, переобучения и повышения квалификации, уровень оплаты труда.

Мария НИКОЛАЕВА.