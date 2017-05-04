Целятся в Приднестровье, стреляют по России

Решение Конституционного суда РМ об оккупации Приднестровья, молдавские ограничительные посты на границе нашей республики с Украиной – в центре внимания участников очередного заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям.

Уж казалось бы, каких сюрпризов еще можно ожидать от молдавских властей. Как оказывается, официальный Кишинев использовал не все методы перманентного давления на Приднестровье и приднестровцев – он продолжает «удивлять». В плохом смысле слова. 2 мая Конституционный суд Молдовы принял решение, в соответствии с которым признал территорию Приднестровья… оккупированной. В вердикте органа высшего конституционного

контроля соседнего государства признается незаконным размещение на территории Молдовы иностранных военных баз и воинских контингентов, контролируемых другими государствами. И хотя в официальном документе отсутствует прямое указание на какую-либо страну, всем и так понятно, что под ней подразумевается Россия и ее воинская оперативная группа, расположенная в Приднестровье. Политическому цинизму молдавских толкователей Основного Закона нет предела. Более того, Конституционный суд РМ для сохранения территориальной целостности Молдовы допускает вооруженную агрессию. Так юристы-правоведы превращаются в циничных, воинствующих политиканов. Ведь приднестровцы хорошо помнят наведение конституционного порядка в 92-м.

В этой ситуации Приднестровье просто обязано дать жесткую оценку этому решению. И первыми негативное отношение к нему открыто высказали члены совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета, приняв соответствующее заявление. В нем решение высшего конституционного органа Молдовы оценено как вызов и провокация, находящиеся за гранью добра и зла. Эстафету осуждения этого документа приняли действующие парламентарии в ходе заседания комиссии Верховного Совета по внешней политике и международным связям. К совместному обсуждению были приглашены глава внешнеполитического ведомства республики Виталий Игнатьев, сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, зам. председателя ГТК Алексей Липовцев, а также руководители влиятельных общественных организаций республики.

Все они дали адекватную и жесткую оценку молдавскому правовому и политическому ноу-хау. В частности, министр иностранных дел Виталий Игнатьев считает: «Решение молдавского Конституционного суда – это политико-правовой демарш, носящий деструктивный и провокационный характер. Оно создает дополнительные угрозы и трудности в ведении переговорного процесса, в проведении миротворческой операции. Особую озабоченность вызывает правовое обоснование возможности Молдовы решать политические задачи по сохранению территориальной целостности с использованием военной силы».

Депутат Верховного Совета, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков полагает, что «Конституционный суд Молдовы превысил полномочия, поскольку вопросы нахождения российского воинского контингента и миротворцев РФ отражены в Соглашении от 21 июля 1992 г., которое носит характер международного документа. Оно заключалось двумя государствами – РМ и РФ. Все вопросы осуществления миротворческой операции на берегах Днестра регламентируются документами ОКК».

Особый разговор – об Оперативной группе российских войск, дислоцирующейся на территории нашей республики, которую официальные молдавские власти де-факто не контролируют, а значит, не вправе принимать решение и о судьбе ограниченного воинского контингента министерства обороны РФ. Во-первых, ОГРВ выполняет задачу по материально-техническому обеспечению миротворческой операции, подготовке миротворцев. Вторым, и, наверное, главным ее предназначением является обеспечение сохранности хранящегося на складах бывшей 14-й армии вооружения и боеприпасов. Готов ли в нынешних обстоятельствах кто-то другой взвалить на себя ответственность за их сохранность? Вопрос по-прежнему остается риторическим. К тому же, русский солдат на берега Днестра пришел не 20 лет назад, и даже не во времена Советского Союза, от наследства которого Молдова отказалась, а более двух столетий назад по приказу императрицы Екатерины.

Если кто-то думает, что молдавские власти предпринимают спорадические, лишенные логики, абсурдные решения, то это далеко не так. Эти действия носят долгосрочный, планомерный и последовательный характер. Они направлены на вывод ПМР из переговорного процесса, уничтожение приднестровской государственности, а в геополитическом плане – на снижение уровня влияния на происходящие в этом регионе земного шара события России. Как образно заметила в связи с этим вице-спикер, глава парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева: «Целятся в Приднестровье, а стреляют по России».

В том, что это именно так, убеждают нас и действия по установке тотального контроля на украино-приднестровской границе. Попытки Молдовы совместно с Украиной форсированного достижения этих целей стали еще одним вопросом повестки дня, обсужденным в рамках заседания комиссии Верховного Совета по внешней политике и международным связям. То, что Киев и Кишинев повязаны одной ниточкой, – факт. Украина даже в ущерб своему суверенитету и независимости, в конце концов, экономической выгоде поддерживает Молдову, поскольку та поступает аналогично в ее конфликте на юго-востоке страны. А если учесть, что техническую и финансовую поддержку проекту по установке совместных контрольных постов по всей линии соприкосновения Украины и Приднестровья оказывает Европейский союз, а сумма немаленькая, то все, как говорится, становится на заранее расписанные места.

Сидеть и ждать у моря погоды для нас нынче непозволительная роскошь. А вот что и как делать, ответ на этот вопрос должны искать как органы государственной власти, так и общественность. Конечно, нужно апеллировать ко всем участникам переговорного процесса в формате «5+2», прежде всего, нашему стратегическому партнеру России (это делается и будет делаться). Вскоре обо всех имеющихся у нас с соседями проблемах наши мидовцы расскажут главному переговорщику от России Сергею Губареву в ходе визита в приднестровскую столицу. Необходимо также бить в «информационные колокола» как внутри республики, так и за ее пределами, использовать подзабытые методы народной дипломатии. Немаловажными факторами будет и публичное оглашение позиции общественных формирований республики, а также выработка адекватных мер реагирования на действия молдавских и украинских властей. Стоит также запросить мнение молдавских парламентариев по поводу того, является ли решение Конституционного суда РМ от 2 мая, допускающее вооруженное вторжение в Приднестровье, выходом из переговорного процесса и денонсацией Соглашения о прекращении огня и принципах мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года? По линии межпарламентских связей не исключена организация в Государственной Думе парламентских слушаний, посвященных ситуации вокруг нашей республики. Обязательно стоит подумать и о контрмерах в ответ на блокирование внешнеэкономической деятельности Приднестровья, применять которые необходимо адекватно и взвешенно, чтобы самим себе не навредить. Особенно важно не только декларировать намерения, но и демонстрировать готовность предпринимать имеющиеся в арсенале республики ответные меры, которые должны быть продуктивными и эффективными.

Александр ЗАВЕЛЯ.