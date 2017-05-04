Необходимо принципиальное решение работать вместе

Вадим Красносельский встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым.

У читывая, что встреча состоялась в дни майских праздников, Вадим Красносельский поздравил российских гостей с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. «9 Мая – это самый светлый и значимый праздник, победа над фашизмом и нацизмом – самое значимое событие XX века», – отметил Президент ПМР. Он подчеркнул, что «нельзя пересматривать, переписывать, перекраивать историю», и призвал «помнить подвиг своих предков».

Говоря о дне сегодняшнем, глава приднестровского государства подчеркнул, что жизнь на месте не стоит и преподносит все новые проблемы, которые необходимо решать совместными усилиями. Вадим Красносельский отметил, что встречи приднестровского руководства с представителями «Газпрома» регулярны и носят системный характер. Предыдущая состоялась в феврале нынешнего года. Тогда говорили о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, значимости для России обеспечения бесперебойного транзита газа через Приднестровье в балканском направлении, функционировании Молдавской ГРЭС, а также об энергетической безопасности страны.

В целом, тематика дискуссии и отношение сторон к этим аспектам сохранились и на этот раз.

«На первый взгляд может показаться, что после последней встречи каких-либо изменений не произошло. Но были совещания, озвучивалась информация, предпринимались попытки найти решения. На мой взгляд, лед тронулся. Мы, конечно, надеемся на восстановление контракта между нашей ГРЭС и молдавским потребителем. Этот контракт обоюдовыгоден. Есть определенные технологические схемы, есть логистика, которая выработана годами. Нарушать их, на наш взгляд, недопустимо. Мы можем нарушить и даже разрушить эти механизмы, но потом захотим вернуться к ним, но сделать это будет уже невозможно по техническим причинам. Надо беречь то, что мы имеем. Остальное – вопрос бизнеса. Ценовая политика, выстраивание модели отношений – это все вопросы переговоров. Необходимо принципиальное решение работать вместе. Это хороший элемент соприкосновения, экономических связей. Мы не пытаемся оторваться от экономики. Но мы ни в коем случае не хотим смешивать экономику с политикой. Экономикой должны заниматься экономисты, а политики должны общаться за другим столом исключительно на политические темы. Они не должны мешать друг другу», – отметил Вадим Красносельский.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев рассказал, что в состав возглавляемой им делегации вошли представители всех основных служб компании. По его словам, 26 мая текущего года состоится собрание акционеров «Газпрома». Там будет озвучена вся собранная информация.