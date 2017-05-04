Глава государства встретился с ветераном Великой Отечественной войны генерал-лейтенантом Алексеем Фоминым.

Алексей Фомин прибыл в Приднестровье из российской столицы. Он рассказал Вадиму Красносельскому, что в годы Великой Отечественной войны попал на фронт в возрасте 14 лет. Пережил оккупацию, прошел концлагеря. В мирное время служил в войсках противовоздушной обороны. Советской Армии отдал более 40 лет.

По словам Алексея Григорьевича, несмотря на почтенный возраст, он и сегодня остается в строю: возглавляет ЦИК Международного союза советских офицеров.

В ходе беседы с главой приднестровского государства Алексей Григорьевич отметил, что давно хотел посетить республику. «Здесь очень чувствуется атмосфера Русского мира», – поделился впечатлениями генерал-лейтенант.

Президент поздравил ветерана с Днем Победы, выразив благодарность за добытую 72 года назад Великую Победу. Собеседники говорили об истории и значимости ее сохранения.