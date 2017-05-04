Мы этой памяти верны

Путешествие во времени для маленьких горожан организовали сотрудники Тираспольского объединённого музея. Здесь стартовал информационно-игровой проект «Юный суворовец». Первыми его участниками стали воспитанники детского сада села Кицканы. Для них провели экскурсию на территории Тираспольской крепости.

Дети увидели Пороховой погреб бастиона Святого Владимира. Сотрудники музея рассказали им историю строительства крепости и о том, какую роль в создании приднестровской столицы сыграл великий русский полководец Суворов. А еще дошколятам предстояло пройти лабиринт и принять участие в марше.

Интерактивное занятие для воспитанников детского сада открыло насыщенную программу, приуроченную к Международному дню музеев. Его отметят 18 мая.