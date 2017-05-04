Вступил в силу закон об ОСАГО

Приднестровские полисы ОСАГО необходимо приобрести всем жителям республики, которые владеют транспортом, зарегистрированным на территории ПМР. Исключение сделано для автомобилей, используемых дипведомствами, мопедов и сельхозтехники.

Гражданам, которые приобрели страховые полисы до 10 мая, не нужно оформлять новую страховку, пока не истечет срок действия прежней. А тем, кто в этом году уже оформил на свои авто молдавскую страховку, приднестровские полисы приобрести придётся.

Выписывать штрафы за отсутствие автогражданки сотрудники ГАИ начнут с 1 июля. До этого милиционеры будут лишь предупреждать автомобилистов о необходимости приобретения полиса ОСАГО. Его действие распространяется именно на ответственность автомобилиста за ущерб, который он нанес в ходе дорожно-транспортного происшествия прочим участникам аварии.