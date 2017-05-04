В школе живет память о подвигах

О Великой Отечественной войне в современной школе надо говорить не казенным языком, не ради выполнения плана и видимости военно-патриотического воспитания.

Говорить о кровавой битве за мир во всем мире нужно искренне, во весь голос, неприкрыто рассказывая об историях самопожертвования и героизма, проявленного нашими предками во Вторую мировую.

Героическое прошлое страны отражается в памяти отдельно взятого человека, семьи и малой родины – милого сердцу села, поселка, города. В преддверии праздника Победы наша газета, по приглашению школ села Парканы, побывала у них в гостях и узнала, как нынешние школьники относятся к военной теме.

О войне сегодняшние подростки знают только понаслышке: по фильмам и книгам, по наградам прабабушек и прадедушек. Знают, что в каких-то уголках мира она идет в данный момент… И знают, что героями не рождаются – героями становятся. Именно это гласит стенд в музее Парканской школы №2 им. Д.И. Мищенко. В 2016 году неравнодушные жители села – полковник Михаил Кириченко, который был председателем оргкомитета по реконструкции сельского памятника воинам Красной Армии, и нынешний министр сельского хозяйства Ефимий Коваль – оформили для каждой школы села стенды, посвященные подпольной группе села Парканы 1943-1944 гг. Рядом – стенд с погибшими в 1992 году ополченцами села.

Во второй школе нас радушно встречает замдиректора Татьяна Доброва и рассказывает о феномене военных династий, которыми богата история школы. Сам Дмитрий Иванович, легендарный председатель местного колхоза и Герой Соцтруда, тоже был участником Великой Отечественной войны. Об этом на экспозиции школьного музея сказано отдельно. К слову, в школе учится правнук Дмитрия Мищенко Костя, который и сам знает немало историй о подвигах прадедушки.

Хоть героями и не рождаются, но кажется, что и бескорыстная любовь к Отечеству имеет генетические предпосылки. В музее школы представлена история семьи Римских. Первым на фронт в годы Великой Отечественной войны ушел отец семейства Кирилл Римский. Затем были призваны защищать Родину его сыновья Иван и Сергей. Младшего сына долго считали убитым. Какова же была радость отца и сыновей, когда они встретились в одном подразделении зенитчиков!

Сложнее всего, когда оформляли стенд, было найти фотографию Ивана Степанова, погибшего в 1944 году. Только после долгих поисков выяснилось, что с воином, у которого в селе не осталось родственников, был дружен Иван Чмиль, также член подпольной группы. Он-то и передал фотографии боевого товарища в архив музея. Воистину – никто не забыт, ничто не забыто!

Исследовательскую работу о своем прадеде Сергее Кирилловиче писали ученики школы Алексей и Константин Степановы. Ныне ребята проходят службу в спецназе ВС ПМР. Вот что значит семейные традиции!..

Стенд, посвященный подпольной группе Паркан 1943-1944 гг., оформлен и в сельской школе №1 им. Атанаса Стоева, и в Парканской школе-интернате, и в школе №3, носящей имя Героя Советского Союза А.Ф. Романенко. Интересно, что на территории третьей школы в селе Парканы в годы Великой Отечественной войны был призывной пункт. Сейчас, как сообщает директор учебного заведения Любовь Жекова, в школе идет активная работа по сбору сведений об участниках войны, уроженцах села. Учащиеся и их родственники приносят в школу исторические документы: фотографии тех времен, раритетные орденские книжки. Материалов уже вполне хватает на музей.

Важное исследование было посвящено самому майору Андрею Федоровичу Романенко, имя которого носит школа. Хотя солдат был родом из Воронежской области, но принял смерть он в нашем крае. В боях при попытке закрепиться на правом берегу Днестра после его форсирования командир батальона 767-го стрелкового полка Романенко лично повёл бойцов батальона в штыковую атаку и был сражён пулемётным огнём. В приднестровское село уже позже перебралась его семья: здесь и по сей день живут его дети и внуки.

Личностью Андрея Романенко заинтересовался шестиклассник школы №3 Станислав Лукин (на фото он рядом с бюстом Андрея Федоровича Романенко, который находится на сельском Мемориале). «Я знал, что наша школа и улица названы в честь этого Героя Советского Союза, – рассказывает ученик. – Но в действительности мы практически ничего не знали о судьбе этого человека! Я подробно изучил его биографию, разговаривал с его родственниками. Андрей Федорович погиб, защищая неизвестных ему людей, но он остался в памяти нашего села».

И такие исследовательские работы о личностях времен Великой Отечественной войны, как отмечают в школе, пишут каждый год. Как говорит Михаил Кириченко, в селе остались в живых лишь 4 участника войны, но живут и здравствуют немало детей войны. Они приходят на встречи со школьниками и передают им свои впечатления о том, как встретили Великую Победу советского народа в приднестровском крае.

Зная, что часть молодого поколения часто равнодушно настроена по отношению к разговорам о войне, спрашиваю у ребят-учащихся: а как вы считаете, нужно ли нам вообще проводить военные парады, акции вроде Бессмертного полка, или это пережиток прошлого? «Против военных парадов ничего не имеем, – не поддаются на мой заход школьники. – Мы бы и сами хотели поучаствовать в параде. На параде особенно явно ощущаешь единство со своей страной, корнями и прошлым». А что касается акции «Бессмертный полк», то она пользуется у школьников большой популярностью. Ребята серьезно говорят: случись беда, мы бы также были готовы защитить страну, как это сделали наши прадеды. Страшно было бы, но мы бы справились! И в достойное будущее нашей молодежи, несмотря на разговоры о том, какая нынче она плохая, очень даже верится.

Впереди у парканских школьников традиционный смотр строя и песни, а Михаил Кириченко с энтузиазмом сообщает нам о грядущих планах по проведению военно-патриотической работы в школах, ведь она не ограничивается встречами с ветеранами. 52 парканца были награждены орденом Славы, из них 9 – дважды. Имена этих воинов и фотографии тоже следует увековечить на школьных стендах памяти, над чем и будет проведена работа. А такие стенды, согласитесь, были бы не лишними в каждой школе республики.

Андрей РАДЛОВСКИЙ.