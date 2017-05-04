Уникальная продукция «Букета Молдавии»: секреты мастерства

Сегодня ЗАО «Букет Молдавии» – это одно из очень немногих предприятий, как в ближнем, так и дальнем зарубежье, производство которого с оставляет законченный цикл: от выращивания винограда, его переработки, производства вин и коньяков, их розлива и завершая продажей, в которую входит оптовая реализация и сеть фирменных магазинов.

«В настоящее время у нас производится более 60 видов различных алкогольных напитков широкого ассортимента – вина сухие, полусладкие, игристые, тихие столовые, коктейли винные, ликеры, бальзамы, коньяки, бренди, настойки горькие, напитки крепкие, водки, – рассказывает ведущий специалист по развитию Стелла Кохановская. – Ароматизированные вина под маркой «Букет Молдавии» производятся пяти наименований, а именно: «Букет Молдавии Белый», «Букет Молдавии Классик», «Букет Молдавии Красный», «Букет Молдавии Экстра Белое» и «Букет Молдавии Экстра Красное». Четыре наименования вермутов: белый, красный, розовый – «дамский» и сухой – «мужской», являются поистине жемчужиной предприятия. Более 10 лет тому назад заложены на выдержку в дубовые бочки первые партии коньячных спиртов для производства коньяков. Ординарные коньяки отличаются ярким цветочным ароматом, а более выдержанные коньяки – запоминающимся мягким шоколадным послевкусием».

На заводе проведена реконструкция производственных помещений. Оборудован новый цех по производству игристых вин, а цех розлива оснащен новыми линиями розлива. В ближайших планах – обустройство помещения для выдержки вина в бочках и игристых вин в бутылках по классической технологии.

На предприятии развита технология производства новых видов различных напитков. В текущем году здесь планируется выпустить коньяк 10-летней выдержки из винограда, выращенного на собственных плантациях, название которого еще в разработке. А уже совсем скоро на прилавках магазинов появится новое вино «Святой нектар» из мускатных сортов винограда.

«Главное достоинство производимых у нас напитков – это их непревзойденное качество, неповторимый вкус, – подчеркивает инженер по входному контролю Наталья Вердеш. – При изготовлении используется только натуральное сырье, без применения ароматизаторов, красителей. Поэтому наша продукция очень конкурентоспособна. Объем сырьевой базы предприятия строго соответствует объему выпускаемой продукции. На протяжении многих лет у нас функционирует международная система менеджмента качества. Сотрудники собственной аккредитованной производственной лаборатории осуществляют непрерывный контроль качества на всех этапах производства продукции».

Виноградные плантации завода раскинулись на площади в 460 гектаров. Как рассказал главный технолог предприятия Евгений Хартя, здесь выращиваются сорта для производства сухих и игристых вин: Шардоне, Пино Гри, Совиньон, Алиготе, Мускат Бессарабский, Мускарис, Солярис, Каберне Кортис, а также сорта молдавской селекции Сурученский и Оницканский белый.

Для производства коньяков используются французские сорта винограда – Уньи Блан, Коломбар, Фоль Бланш. Именно эти сорта во Франции занимают до 90% площадей виноградников страны.

Столовые сорта выращиваются на 54 гектарах. Они были высажены в 2011 году и уже вступили в стадию плодоношения. Это такие отличные сорта винограда, как Лора, Аркадия, Кишмиш Лучистый (без косточек), Черная Магия, Дунав, Талисман. Выращенный виноград предназначен для потребления в свежем виде.

В этом году дополнительно закладывается 29 гектаров лечебных пряно–ароматических трав и плодово–ягодных растений. Данное растительное сырье входит в состав композиций еще одного вида эксклюзивной продукции: чай «Букет Молдавии» трех видов – №№ 1, 2, 3. Восстанавливаются рецептуры еще 4 видов чая. На заводе создана и бережно хранится одна из лучших коллекций напитков, которая составляет более 40 тысяч единиц! Эта уникальная, эксклюзивная коллекция – гордость нашей республики. Украшением коллекции служат ее раритеты – вино «Утренняя роса» 1967 года выпуска, «Романица» 1968 года и многие другие. В ближайших планах руководства завода – развитие туризма в винодельческой отрасли, для чего будет создана так называемая «винная дорога».

Сегодня завод работает всего на 25 % от имеющихся мощностей. Основная задача, которая стоит перед коллективом, – это расширение рынков сбыта. Правительство оказывает всевозможное содействие в решении этого вопроса. В настоящее время уже заключены контракты на поставку продукции «Букета Молдавии» в Белоруссию, Молдову, Украину. Уже в этом году она отгружена в Чехию, Грецию и Израиль. Есть наработки для сотрудничества с США. И, конечно, руководством завода при содействии Правительства республики делается максимум возможного для скорейшего возвращения продукции на российский рынок. По мнению Председателя Правительства Александра Мартынова, недавно побывавшего в Дубоссарах и внимательно изучившего ситуацию, в которой находится предприятие, для расширения российского рынка сбыта необходимо налаживать прямые связи с регионами Российской Федерации. Ведь ежегодно завод может выпускать до 600 тысяч декалитров продукции, для этого есть все необходимые условия: собственные виноградники, плантации пряно-ароматических растений, современное оборудование.

«Основа всей работы – люди, наш замечательный коллектив, – говорит генеральный директор ЗАО «Букет Молдавии» Геннадий Евстратий. – Сегодня у нас трудится 249 человек, и мы очень нуждаемся в притоке новой рабочей силы. Поэтому приглашаем на работу всех желающих трудиться на ниве виноградарства. Виноградарство не терпит суеты, а виноград имеет душу. В нашем деле очень важна преемственность поколений – это то, что наработано годами. Свой поистине бесценный опыт передают молодым кадрам наши ветераны. Мы одна большая и дружная семья, и осенью нынешнего года отпразднуем 50-летний юбилей с момента начала производства вина под торговой маркой «Букет Молдавии». Накануне этого грандиозного события на нашем предприятии создается музей. Мы просим всех жителей республики, которые трудились на предприятии, были связаны с ним, принять активное участие в его создании».

Инна ВЛАДА. г. Дубоссары.

Как «Букет Молдавии» космонавтам настроение поднимали

История создания дубоссарскими мастерами тонизирующего напитка для космонавтов сама по себе уникальна –

тем, что самое непосредственное участие в ней приняли герои освоения космоса, тем, что высочайшие требования космической программы подтвердили –

продукция «Букета Молдавии» не только ни в чём не уступает самым лучшим мировым разработкам, но в чём-то и опережает их.

Восходят эти интереснейшие события к 1970 году. Тогда в НПО «Энергия» (детище Сергея Павловича Королёва) был образован отдел медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов под руководством бывшего начальника 3-го главного управления Минздрава СССР Владимира Правецкого. Идею создания напитка для космонавтов предложил космонавт, инженер-разработчик космических кораблей и орбитальных станций Константин Феоктистов. В беседе с биологами НПО «Энергия» Константин Петрович озвучил: «Американцы ведь пьют пиво во время космических полетов, а что бы нам такое придумать для космонавтов, чтобы настроение улучшать, давайте подумаем».

Специалисты НПО «Энергия» посетили ряд винно-водочных заводов СССР, в том числе в Крыму, Грузии, Азербайджане, Молдавии. С Молдавией на тот момент Академией наук уже были заключены договоры по разработке оборудования для проведения экспериментов с микроорганизмами. Руководил этой программой директор Института микробиологии Вадим Котелев, самое деятельное участие в ее реализации принимал главный конструктор НПО «Энергия» Василий Мишин.

В отряде космонавтов, готовившихся к полету на орбитальных станциях, тогда находился и лётчик-космонавт, впоследствии дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии Георгий Гречко. К сожалению, в начале апреля этого года один из самых известных космонавтов в истории ушёл из жизни. Но остались интереснейшие воспоминания Георгия Михайловича, в том числе и касающиеся создания напитка для космонавтов.

Узнав на одной из лекций о предложении Феоктистова, космонавты дружно его поддержали. Георгий Михайлович вспоминает: «К этому времени я уже бывал в Молдавии, смотрел их интересные, как сейчас говорят, инновации. Мы были на приеме у президента Академии наук А. Александрова. Академия наук внедряла очень интересную технологию по выращиванию томатов черри. Там я это видел впервые. А установку водородоокисляющих и уробактерий уже готовили к космическому полету. Посетили Дубоссарский винсовхоз-завод, где нас встретила главный технолог, заслуженный винодел республики Евгения Ивановна Обухова, рассказавшая нам о производстве и показала образцы ингредиентов растительного происхождения, которые могут войти в состав планируемого напитка».

Начался поиск растений для напитка и их исследование. Каждое растение и отдельные их группы проверялись на совместимость, параллельно проводились дегустации с космонавтами в НИИ авиационной и космической медицины. Предлагалось два варианта – «не питкий напиток» (53%) и в разведении в три раза.

«Как правило, космонавты, особенно руководитель отряда Сергей Анохин, предпочитали «не питкий напиток», – вспоминает Георгий Гречко. – Потому что 30 мл «не питкого напитка» тут же поднимали настроение и улучшали самочувствие. Кроме того, было доказано: напиток в дозе 50 мл не оказывает отрицательного влияния на организм. Предполагалось, что напиток на борт космической станции будут поставлять в тубах, которые в те времена производили на Тираспольском заводе металлолитографии. В этих тубах для космонавтов поставляли кетчуп, который мне особенно нравился. Тубы потом испытывали во время лыжного похода экспедиции «Комсомольской правды» на Северный полюс, во время Советско-Канадской трансарктической экспедиции, где космический напиток получил положительные оценки».

Дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко вспоминает: «Назвали напиток «Сэнэтате», это по-молдавски здоровье, а этикетку Галина Семеновна (Галина Семеновна Нечитайло, руководитель биологических программ на орбитальных станциях в РКК «Энергия». – Прим. ред.) уговорила нарисовать Алексея Леонова – он ведь у нас не только космонавт, но и художник. Красивая получилась этикетка. На ней и виноградный лист, который Евгения Ивановна и Галина Семеновна принесли Леонову, и наша голубая планета, и космический корабль, и подводная лодка. Кроме того, Алексей Леонов уговорил министра торговли В.Леина разработать специальный ГОСТ для этого напитка, поскольку 53% об. крепости напитка ни в какие ГОСТы не входило.

Конечно, космонавтам не повезло, что официально напиток не разрешили использовать в космосе. Хотя я знаю, что некоторые все же брали его с собой в качестве посылки от жен и семьи. В то время специалисты по системам жизнеобеспечения очень опасались, что если глоток напитка попадет на регенерационные системы, то может быть пожар. На что Валерий Рюмин (Валерий Викторович Рюмин – лётчик-космонавт СССР № 41, дважды Герой Советского Союза, бортинженер. – Прим. ред.) сказал: «Какой дурак пропустит этот глоток мимо рта». Поэтому напиток использовали в период реабилитации, которая в те времена проходила на Байконуре. Употребляли его в качестве добавки к рациону питания, в количестве 50 мл, один или два раза в сутки.

Надо отметить, что все эти работы предназначались для специального контингента и не афишировались в широком масштабе. Уже в 90-х годах, после развала Советского Союза, винсовхоз-завод им. Дзержинского продолжил выпуск этого бальзама под названием «Космический». Менялось время, менялись директора, но поддерживали дружеские отношения между коллективом завода и РКК «Энергия». Космонавт Алексей Леонов впоследствии выкупил один из трех вариантов рецептур и какое-то время выпускал на одном из подмосковных предприятий аналог космического напитка под названием «Бальзам Алексей Леонов», но на широкий рынок он так и не вышел.

Дубоссарский эликсир – для космического здоровья

В качестве синонима крепкого здоровья издавна употреблялось «здоровье сибирское». Однако с началом гагаринской эпохи в обиход прочно вошло словосочетание «космическое здоровье». Действительно, тем, кто стремился попасть в отряд космонавтов, необходимо было обладать фантастическим уровнем выносливости и физической подготовки.

Однако, уже с развитием советской космонавтики, выяснилось, что одного обладания космическим здоровьем недостаточно. Важно его уметь сберечь, грамотно восстановить после перенесенных запредельных перегрузок.

Эту сложную задачу решали сотрудников НПО «Энергия», Академии наук, НИИ авиационной и космической медицины. Им и пришли на помощь бесценные наработки специалистов Дубоссарского винсовхоз-завода «Букет Молдавии». Сложившуюся ситуацию, и в самом деле, можно считать уникальной – разработка дубоссарцами напитка для космонавтов стала частью грандиозной космической советской программы и курировалась самыми передовыми умами Советского Союза. Наверное, именно поэтому и сам полученный в результате напиток можно по праву считать единственным в своём роде, настоящим эликсиром здоровья, в котором исконная, природная сила ингредиентов была умножена на самые инновационные разработки.

Предприятие РКК «Энергия» в течение 13 лет вместе с сотрудниками Дубоссарского винсовхоз-завода «Букет Молдавии» проводило работы по совершенствованию тонизирующего напитка «Космический». За эти годы было создано и запатентовано 3 варианта продукта – с крепостью 53%, 48%, 40%.

Для напитка были подобраны растения, которые снижают усталость, тонизируют и обладают антиоксидантными свойствами – всего 23 растительных ингредиента: полынь горькая, девясил высокий, элеутерококк, майоран садовый, лепестки роз, кориандр посевной, листья герани, перец горький, зеленые плоды грецкого ореха, арника горная, гвоздика, корица, зверобой, миндаль горький, левзея аральская и др. Помимо адаптогенов и антиоксидантов, напитки содержат концентрат ароматических веществ и настой свежей айвы или смородины, а в качестве виноматериала – концентрирован н ый виноградный сок.

Длительное время в НИИ авиационной и космической медицины проводился целый ряд исследований. Продолжительность каждого эксперимента была не менее 20 суток. Клинико-физиологические обследования проводились на фоне космического рациона питания и включали регистрацию сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной и пищеварительной систем.

Результаты исследований в НИИ биологических испытаний (г. Черноголовка) показали генетическую безопасность напитка, а также выявили возможность использования его как радиопротектора от малых доз радиации и в качестве препарата, препятствующего старению организма. В дальнейшем большая партия напитка была отправлена на Украину для пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Напиток апробирован как восстанавливающее средство при переохлаждении пловцов-марафонцев, совершавших заплывы при температуре воды от 7 до 12 градусов Цельсия. Одноразовый прием 50 мл напитка после 4-5-часового заплыва и легкое одеяло были достаточны для быстрого восстановления сил.

В 2002 году институт биохимической физики РАН провел исследования тонизирующего напитка «Космический», определил высокую антиоксидантную активность продукта и рекомендовал его к применению не только космонавтам, но и другим контингентам лиц, работающих в экстремальных условиях. При этом напиток может употребляться в рекомендованных количествах как в чистом виде, так и в качестве добавки в кофе, чай, коктейли.

Подготовил Роман КОЖУХАРОВ.