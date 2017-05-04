Объятия, которые могут задушить

Нет, наверное, в актуальной повестке дня вопроса более важного, чем намерение окружающих нас соседей установить тотальный контроль на наших границах с Украиной. Такое впечатление, что они вознамерились «задушить нас в «дружеских» объятиях». Да еще при этом приговаривают: «Это для вашей же пользы». Все приднестровцы взбудоражены – что будет дальше и как противостоять очередному витку блокады?

Найти ответ на этот вопрос в ходе прошедшего заседания пытались члены совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета. Они обсудили намерение Украины и Молдовы выставить совместные контрольные посты в Кучургане и возможные меры противодействия. Это был большой общественно-властный совет с участием высших руководителей республики – Президента Вадима Красносельского, Председателя Верховного Совета Александра Щербы, Председателя Правительства Александра Мартынова. К обмену мнениями пригласили также членов Кабинета Министров, руководителей общественных организаций.

На неизбежное обострение ситуации на границе, в регионе в целом, на экономические и бюджетные потери в случае установки Киевом и Кишиневом совместных таможенных и пограничных постов обратил внимание основателей республики ее руководитель Вадим Красносельский. Он проинформировал, что пути разрешения этой острой для жителей Приднестровья проблемы обсуждались в ходе диалога, прошедшего у Президента с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным во время визита в Москву. О пагубности этого шага Вадим Красносельский сообщил также официальным представителям всех 27 стран Европейского союза, при технической поддержке которого реализуется совместный молдо-украинский проект по блокированию внешнеэкономической деятельности Приднестровья. «Нас склоняют, подталкивают к обсуждению неких технических моментов деятельности постов в Кучургане. Но как мы можем в этом участвовать, если выступаем принципиально против самой установки постов, зачем обсуждать частности, если мы против в целом? Не нужно решать такие важные для нас вопросы за нашей спиной», – заявил глава государства.

Взрывоопасным назвал Вадим Красносельский недавнее решение Конституционного суда РМ, которым Приднестровье признано «оккупированной территорией». Для приднестровцев слышать это, конечно, дико, но, оказывается, что оккупировали нас российские солдаты. Те самые военнослужащие, которые выполняют на берегах Днестра миротворческую миссию в соответствии с международным мандатом. Те самые военнослужащие, которые не дают повториться трагедии 92-го. Те самые военнослужащие, что берегут мир. А вот на украино-приднестровской границе их нет, зато вполне могут оказаться вооруженные люди Молдовы, да еще в непосредственной близости от приднестровских силовиков. Кто взвалит на себя ответственность за их возможное вооруженное противостояние в случае, не дай Боже, какой-либо провокации? Президент назвал все это «жонглированием огнем у порохового погреба». Немыслимым для приднестровцев может считаться и допущение Конституционным судом Молдовы возможности «восстановления территориальной целостности государства всеми возможными способами, в том числе военными». Это не первый раз, когда молдавский орган правосудия, конституционного контроля скатывается к банальным политическим заявлениям. Налицо ведение Молдовой гибридной войны против Приднестровья ради одной цели – реинтегрировать нашу республику в ее состав.

Экономическую составляющую молдо-украинских планов по дальнейшему блокированию внешнеэкономической деятельности ПМР осветил в ходе заседания совещательного собрания первых приднестровских депутатов премьер-министр республики Александр Мартынов. Соседи ничтоже сумняшеся, без зазрения совести используют против Приднестровья все рычаги и инструменты «принуждения к политической капитуляции». А разве хватило бы им на это смелости, если бы не поддержка европейских партнеров Киева и Кишинева? Вряд ли!

Кабинет Министров реально оценивает и возможные потери, и предстоящие риски, вплоть до ограничения нашего экспорта в страны ЕС. От молдо-украинских нововведений пострадать могут и юридические, и физические лица, бюджет недополучит значительные средства. Идет также выработка контрмер. Однако их использование, к сожалению, будет вести только к эскалации конфликта между соседними странами, ухудшению ситуации. Ведь взаимными санкциями ничего не добиться. И сколько таких примеров, как исторических, так и современных. Но очевидно, что «история учит лишь тому, что ничему не учит». А ведь чего проще – сменить экономическое и политическое давление на поиск компромиссов за столом переговоров, учет мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Да куда уж – наши соседи гнут свое. И у каждого свой интерес, у Кишинева – вернуть Приднестровье в состав РМ, у Киева – насолить России, Приднестровье всегда поддерживающей.

«Продолжением войны» называет совместные, синхронизированные действия Молдовы и Украины министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он расценивает их как «новый виток блокады, вызов переговорному процессу». В такой сложной ситуации надежда, как всегда, на Москву. Наша позиция российским руководством поддерживается, но эта поддержка также наталкивается на нежелание конструктивно обсуждать вопрос установки постов другими участниками переговорного процесса – Украиной, ОБСЕ, ЕС и США.

Свободные от политического и дипломатического политеса, основатели республики полагают, что Москва могла бы более жестко отреагировать на эту ситуацию, усилив давление на Молдову (введение виз для гастарбайтеров, работающих в России, ограничение импортных поставок молдавской продукции на свой рынок и другие контрмеры). В конце концов, должна Россия защитить права 220 тысяч своих граждан, проживающих в Приднестровье?

Общим было мнение первых приднестровских депутатов и в том, что необходимо вспомнить позабытые в последние годы методы народной дипломатии, принятия заявлений, обращений, блокирования, в конце концов, границы (как это было в марте 2006 г.). Нужно активнее взывать к общественному мнению в России, на Украине, в Молдове и других странах, всеми возможными способами доводить нашу позицию до международного сообщества. Оно должно знать, что права 475 тысяч приднестровцев грубо, в нарушение международных соглашений, попираются. Ситуация на восточной границе республики призвана стать консолидирующим началом и для власти, и для общества – у нас общая угроза, и одна на всех беда, с которой приднестровцы обязательно должны справиться, как делали они это, когда создавали собственную государственность, когда защищали ее в 92-м. Вопрос нашей жизнеспособности – в умении противостоять экономическому и политическому давлению, новым вызовам времени. И голос общественности должен звучать все сильней.

По итогам трехчасового обмена мнениями было принято заявление совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета.

Александр ЗАВЕЛЯ.

Прямая речь:

Вадим Красносельский, Президент ПМР:

«Идея установления контроля за приднестровским импортом была озвучена ЕС еще 2-3 года назад. Еще тогда ее необходимо было обсуждать с общественностью, предпринимать меры политико-дипломатического характера, но это не было сделано. Наша цель – вынести обсуждение этой проблемы на уровень формата «5+2» и не допустить установки совместных контрольных постов».

Александр Мартынов, Председатель Правительства:

«На протяжении многих лет наши соседи предпринимают совместные действия, направленные на нанесение ущерба приднестровской экономике. При этом они не учитывают позицию Приднестровья, мнение приднестровцев. Если молдо-украинский сценарий по тотальному блокированию республики по внешнему периметру начнет реализовываться, нас ждет целая цепочка негативных последствий для граждан, экономики, бюджета. Все это может стать предпосылкой для взимания всех платежей от внешнеторговых операций наших хозяйствующих субъектов непосредственно в бюджет Молдовы».

Заявление совещательного собрания первых приднестровских депутатов

при Председателе Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 2 мая с.г. Конституционный суд Республики Молдова принял решение, в котором объявил Приднестровье территорией, оккупированной российской армией. Одновременно в этом решении содержится вывод о том, что присутствие войск иностранного государства на территории Молдовы является антиконституционным, а в случае угрозы независимости и территориальной целостности, государственной безопасности власти Молдовы обязаны предпринять все необходимые меры для их защиты, включая военные. Совещательное собрание заявляет, что подобные решения обостряют ситуацию в регионе, подвергая сомнению и отвергая формат миротворческой операции на Днестре. 25 лет Российская Федерация является здесь гарантом мира и спокойствия, способствует разрядке напряженности. Призывы к военному решению приднестровской проблемы, равно как и возможные последствия выставления совместных погранично-таможенных постов Украины и Молдовы, представляют собой взрывоопасную смесь и несут для граждан Приднестровской Молдавской Республики значительную опасность. Тем более, что, несмотря на консолидированное мнение Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики о необходимости скорейшего созыва совещания в формате «5+2» для обсуждения сложившейся ситуации, возможных угроз и принятия в связи с этим необходимых мер противодействия, ни ОБСЕ, ни Австрия, председательствующая в ОБСЕ, не спешат с организацией такой встречи. Все это заставляет предположить, что существует скоординированный план по удушению Приднестровской Молдавской Республики путём создания невыносимой экономической ситуации для населения, а возможно, и переведения в режим «горячей» фазы конфликта с использованием вооруженных формирований. Для реализации такого плана и понадобилось принятие решения Конституционного суда Молдовы. Мы в очередной раз обращаем внимание государств ЕС и США, международной общественности на накаливание обстановки вокруг Приднестровья. Считаем эти действия абсолютно недопустимыми, нарушающими все договоренности, нарушающими фундаментальные права и свободы человека. Вновь обращаемся мы к народу России, к Президенту Российской Федерации В. В. Путину, к Федеральному Собранию и Правительству России как страны-гаранта с просьбой не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, где проживает 220 тысяч российских граждан. Предлагаем руководству России применить меры воздействия на руководство Молдовы для принуждения к нормализации обстановки. Обращаемся к народу Украины с просьбой о недопущении блокады своих соотечественников. Выражаем недоумение в связи с позицией руководства Украины, которая также является страной – гарантом переговорного процесса, но не только не исполняет свои обязанности, но и создает угрозу жизни и безопасности приднестровцев, в том числе и 100 тысячам украинских граждан.

И.Н. Смирнов, председатель совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 4 мая 2017 года.