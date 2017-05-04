Не всегда надо что-то говорить… Иногда доста-точно просто показаться перед телекамерой

PR – неотъемлемый атрибут политики. Чем выше ступеньку на иерархической лестнице занимает политик, тем больше у него возможности попиариться.

К числу наиболее ярких «ньюсмэйкеров» («создателей новостей») относится нынешний президент Молдовы Игорь Додон. Порой ему даже и ни единого слова не надо произнести, чтобы стать героем новостей. Например, стоило ему в начале этого года слетать в Тегеран на женский чемпионат мира по шахматам (Игорь Додон возглавляет национальную шахматную федерацию), как многие аналитики сделали вывод, что Додон будет обсуждать с Ираном «газовые дела». Хотя всем было ясно, что иранцы не станут тянуть трубу специально для Молдовы. Но факт остаётся фактом.

Намедни молдавский президент в молчаливом пиаре превзошёл самого себя. Засветившись несколько раз на телеэкранах во время парада на День Победы в Москве рядом с Владимиром Путиным, Игорь Додон мигом попал в «топ» мировых новостей. Волею судеб главе молдавского государства повезло вдвойне. Он был единственным высокопоставленным иностранцем, если не считать промелькнувших в кадре послов и военных атташе, присутствовавшим на Красной площади. Дальше уже распустили крылья для полёта собственной фантазии многочисленные профессиональные и не очень политпредсказатели. Звучали комментарии и касающиеся Приднестровья. Мол, Додон отправился в российскую столицу договариваться с Путиным насчёт судьбы ПМР.

Здесь уместно заметить, что приглашались и коллеги Додона из других стран постсоветского пространства. Не всех из них можно упрекать в том, что они не приехали в Москву. Во многих странах День Победы является всенародным праздником. Именно то обстоятельство, что в этот святой день необходимо быть с собственным народом, и было отмечено в официальных посланиях в адрес Президента России. Игорь Додон же успел попиариться на своей поездке в Москву ещё будучи на родине. 7 мая во время концерта в Кишинёве группы «Любэ» и Александра Маршала он испросил разрешение на свой вояж в российскую столицу у народа. Естественно, что ответом было многотысячное дружное «Да!». Иного и не ожидалось.

Кто-то может скептически заметить: «А для чего недавно избранному главе государства пиариться, ведь, как правило, президенты этим озадачиваются в преддверии выборов, на которых хотят переизбраться?». А дело вовсе не в президентских выборах, до которых ещё далече, а в парламентских, которые должны состояться в следующем году.

Додон уже в нескольких своих публичных заявлениях подспудно признал, что все его попытки привести страну к досрочному переизбранию парламента были тщетны. Да и не нужно ему это по большому счёту. Зато требование перевыборов, как отмечают эксперты, прекрасно укладывается в стратегию «невыполняемых обещаний». Молдавский президент в силу государственного устройства своей страны может сегодня обещать всё, что угодно. И чем менее его инициативы будут компромиссны с позицией правительства и парламента, тем лучше. Они будут зарублены на корню, а сам Игорь Додон будет «народным лидером» при «антинародном парламенте и правительстве».

Уже после прилёта в Кишинёв Игорь Додон расскажет, о чём беседовал с Владимиром Путиным. «Мы уделили внимание повестке двусторонних отношений. Уже достигнуты успехи в том, что касается возобновления экспорта, решения проблем трудовых мигрантов. Мы вышли с просьбой продолжить открытие доступа на российский рынок молдавским предприятиям, с одной стороны, а с другой — продолжить решение проблем работающих в России наших соотечественников», — сказал Додон в интервью журналистам по прибытии на родину.

О Приднестровье ни слова не было сказано. Хотя эта тема не затрагиваться не могла. Просто президенту Молдовы сказать по этому поводу нечего. Позиция России остаётся неизменной – стороны сами должны искать решение, а остальные участники переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию – им помогать. Поэтому, общаясь с журналистами, Игорь Додон вообще предпочёл обойти приднестровскую тематику, чтобы не нарываться на дополнительные вопросы наподобие: «А о чём конкретно по Приднестровью Вы говорили с Путиным?». Если бы в беседе двух президентов относительно Приднестровья был бы малейший плюс для Додона, он бы с превеликой радостью расписал все детали. Но его не было. Но ещё до возвращения главы государства в Кишинёв молдавские либералы его обвинили в «измене родине».

По мнению руководства Либеральной партии (её возглавляет небезызвестный политический шоумен Михай Гимпу), президент в Москве должен был резко отреагировать на проведение 9 мая в Тирасполе совместного парада приднестровских силовиков и военнослужащих Оперативной группы российских войск. Лозунгами «Додон – предатель!» немногочисленная группка либералов встретила его и в аэропорту Кишинёва. Учитывая, что либералы изрядно надоели даже своим партнёрам по еврокоалиции, их акция на руку самому «предателю». Зато сам Додон первым делом после прилёта из Москвы поставил подпись за проведение референдума о снятии с должности кишинёвского градоначальника (видного члена ЛПМ) Дорина Киртоакэ. Кстати, организация сбора подписей – дело рук социалистов, которых до того, как стать президентом, возглавлял Игорь Додон. Неплохой шаг. Мнение кишинёвцев о нынешнем своём генпримаре крайне низкое.

В самой Молдове 9 мая одновременно отмечался и День Победы, и День Европы. Последний в странах ЕС празднуется в память о так называемой «Декларации Шумана». Министр иностранных дел Франции Робер Шуман в 1950 году предложил объединить металлургическую и горнодобывающую промышленности Франции и ФРГ.

Считается, что инициатива тогдашнего главы МИД Франции стала прологом к созданию ЕЭС (Европейского экономического сообщества), которое в свою очередь затем было преобразовано в Евросоюз. Марш, организованный Демпартией Молдовы в честь Дня Европы, в Кишинёве собрал гораздо меньше людей, чем Бессмертный полк. В молдавских СМИ были сообщения, что демократы организованно свозили своих сторонников со всей Молдовы. Даже организованный ими концерт в центре столицы собрал меньше людей, чем тот, который состоялся двумя днями ранее.

Итак, в 2018 году Молдову ждут парламентские выборы. Евроинтеграторам помогли с главным их козырем в виде «безвиза». Социалисты ответили сбором подписей против Киртоакэ, массой других изначально не проходящих в парламенте инициатив, а главное – поездкой президента в Москву. Партия продолжается. Вот только жаль, что в этих политических играх был использован святой праздник.

Что будет, если в следующем году социалистам удастся обеспечить конституционное большинство в парламенте, гадать не будем. Вспомним лишь президентство ещё одного молдавского политика, который также заявлял о себе как о «пророссийском»…

Александр НИКИТИН.