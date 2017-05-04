Вывести из тени: как увеличить доходы в госказну, не ущемив права предпринимателей?

В Правительстве представили Концепцию бюджетной и налоговой политики по разделу «Снижение доли теневого рынка в экономике». Напомним, месяц назад соответствующая рабочая группа приступила к данной работе.

С материалами ознакомила заместитель министра финансов – директор государственной налоговой службы Наталья Соколова. В работе также приняли участие премьер-министр Александр Мартынов, члены Правительства и приглашенные.

Присутствующие ознакомились с комплексом мер, направленных на снижение доли теневого рынка и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней ПМР. В сфере налогового администрирования специалисты предлагают проводить плановые проверки в зависимости от степени риска в деятельности налогоплательщиков.

Так, под высокую степень риска подпадут предприятия, которые, к примеру, много лет показывают отрицательный финансовый результат либо ряд других показателей. Для них проверка будет проводиться раз в год. В случае средней степени риска налоговые органы будут приходить раз в два года. Для добросовестных налогоплательщиков проверки будут осуществляться раз в 3 года или даже раз в 4-5 лет.

Также в рамках Концепции предлагается изменить систему налогообложения индивидуальных предпринимателей по аналогии с Российской Федерацией. Речь идет об ее упрощении, а также внедрении контрольно-кассовых аппаратов. Докладчик подчеркнула, что за организациями останется право платы наличными средствами, но параллельно будет вводиться безналичный расчет.

«Это хорошо как для государства, так как прозрачны поступления, так и к самой организации будет меньше вопросов», – пояснила Наталья Соколова. При этом в настоящее время уже подготовлена законодательная инициатива о безналичных платежах.

Говорили в ходе презентации и о повышении налоговой грамотности среди простых граждан и представителей бизнес-среды.

«Полагаем, что наши усилия должны быть направлены на создание роликов социальной рекламы, которые будут раскрывать налоговое и административное законодательство», – сказала Наталья Соколова.

По ее словам, предложенные меры позволят значительно снизить расходы государства на проведение контрольных мероприятий. В свою очередь премьер выразил мнение, что любые инструменты налогового контроля работают при наличии двух составляющих: эффективной налоговой нагрузки на бизнес и минимизации административных барьеров.

«Считаю, что только в этом случае мы можем требовать от предпринимателей максимальной прозрачности», – обозначил Председатель Правительства.

Сами меры будут вводиться поэтапно со следующего года.

Анна ДИОРДИЕВА.