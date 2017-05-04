Перспективы рынка

Наша газета освещала встречу приднестровских предпринимателей с представителями малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, которая проходила в ТПП ПМР в марте текущего года. Такой способ взаимодействия бизнеса двух стран доказал свою эффективность.

В Торгово-промышленной палате Приднестровья вновь встречают российских гостей. На этот раз из Уральского федерального округа РФ прибывают представители предприятий: ООО «Трактор», производящее мини-трактора, а также навесное оборудование сельскохозяйственного назначения; ООО «Агротекс», специализирующееся на выпуске оборудования для сыродельной отрасли и молочной промышленности; ООО «Оружейная фабрика «Златоуст», предлагающее широкий ассортимент подарочных вип-изделий с использованием драгоценных металлов и природного уральского камня; ООО« Монолит 74», производящее вибропрессующее и бетоносмесительное оборудование; ООО «НПЦ «Астра», специализирующееся на разработке и производстве медоборудования для лабораторной «in vitro» диагностики. Все российские фирмы представлены высшим руководящим составом на уровне генеральных директоров и их заместителей.

Кроме того, Златоустовский техникум технологий и экономики приглашает приднестровских абитуриентов продолжить среднетехническое образование в стенах этого учебного заведения. Торговое представительство России в Молдове, в лице консультанта Ильи Меркурьева, окажет содействие российским и приднестровским участникам внешнеэкономической деятельности в укреплении прямых партнерских связей, а руководитель региональных проектов из уральского отделения газеты «Комсомольская правда» Андрей Воробьев обеспечит информационную поддержку приднестровских предприятий в случае их выхода на региональный рынок Уральского федерального округа.

От приднестровской стороны интерес к промо-акции уже подтвердили министерства и ведомства республики, представители приднестровских предприятий, лечебных и учебных заведений. Как и два месяца назад, встреча также будет проходить в формате «В2В», подразумевающем беседу с глазу на глаз представителей российского и приднестровского бизнес-сообществ. Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте Торгово-промышленной палаты ПМР.

Все заинтересованные в прямом диалоге с российскими партнерами могут обратиться за консультациями в Торгово-промышленную палату или явочным порядком принять участие во встрече, которая состоится 15 мая в 14.00 в конференц-зале ТПП (ул. Ленина, 48, 3-й этаж).

Анатолий ПАНИН.