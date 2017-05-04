В республике создадут фонд для нужд детских садов и школ

Главы государственных администраций городов и районов, министры социального блока собрались на совещании у Председателя Правительства Александра Мартынова. Разговор шёл о состоянии инфраструктуры школ и детских садов по всей республике.

Премьер подчеркнул: в ходе работы над проектом Концепции бюджетной и налоговой политики обнаружено, что ранее средства на капитальный ремонт школ и детских садов практически не выделялись.

«С начала года мы совершили поездки, своими глазами увидели и оценили последствия такой политики», – обозначил Александр Мартынов.

Среди основных проблем – замена кровли зданий, старых окон и дверей, отсутствие санузлов в помещениях, а также устаревшее кухонное оборудование и состояние отопительных систем.

Между тем в каждом районе сумма средств, необходимых для выполнения самых срочных работ, колеблется от 25 до 65 млн рублей. В Бендерах, к примеру, в половине детских садов и школ необходимо более 60 млн рублей. В Дубоссарском районе, по словам главы госадминистрации, для 37 объектов сумма затрат составит около 23 млн рублей.

Говоря об улучшении питания в детских садах, глава столичной госадминистрации Олег Довгопол отметил, что ремонт старого оборудования в школах обходится крайне дорого: «Кроме того, оно слишком энергоемкое. Мы 70% стоимости пищи вкладываем в электроэнергию».

В свою очередь глава госадминистрации Слободзейского района и города Слободзеи Василий Тищенко рассказал об очереди в детский сад в Ближнем Хуторе. «Мы сейчас выделили небольшие деньги для реконструкции одной группы. Но само здание находится в аварийном состоянии», – доложил Василий Тищенко.

На встрече констатировали: во всех районах есть объекты, требующие первоочередного вложения средств. Схожие проблемы существуют и в учреждениях, подведомственных министерству по социальной защите и труду.

В ходе обсуждения выход из сложившейся ситуации был найден. Так, предлагается создать специальный целевой бюджетный фонд, средства из которого пойдут на финансирование работ по улучшению состояния школ и детских садов республики, а также на капитальные вложения в медицинские объекты.

«Его объем запланируем на 2018 год на уровне 2% ВВП. Это порядка 200 млн рублей. Средства в фонд должны поступать и расходоваться отдельно от финансирования всего остального бюджета», — особо подчеркнул Александр Мартынов. При этом денежные потоки будут находиться под особым контролем Счетной палаты ПМР.

Как отметил глава Правительства, расходы на инфраструктуру детских садов и школ такие же социально значимые, как и на выплату заработных плат и пенсий.

«Если сегодня мы не начнем решать этот вопрос, то года через три или пять лет мы получим еще более сложную ситуацию. А речь идет о наших детях, которые ходят в детсады и школы, и им нужно обеспечить надлежащие условия», – заключил премьер.

Мария НИКОЛАЕВА.