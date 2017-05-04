За великие ратные победы

Президент Вадим Красносельский провел совещание по подготовке памятных мероприятий.

27 мая в 10.00 на территории Пантеона русской воинской славы Бендерской крепости состоится открытие бюстов великих русских полководцев – генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли и генерал-майора Якова Петровича Кульнева. Оба прославленных полководца в 1789 году участвовали во взятии Бендер.

В ходе рабочего совещания Президент подчеркнул, что бюсты изготовлены при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

Завершить установку скульптур планируется к 20 мая. Глава государства дал ряд поручений ответственным министерствам и ведомствам по организации и проведению торжественного открытия бюстов М.Б. Барклая де Толли и Я.П. Кульнева.

Еще одна тема прошедшего совещания – проведение 22 июня, в День памяти и скорби, акции «Свеча Памяти». Мероприятие планируется организовать на столичном Мемориале Славы. Акция, приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, стала уже традиционной.