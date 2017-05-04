«Караван» – звенящий голос совести и памяти

Культурная жизнь Рыбницы на минувшей неделе ознаменовалась ярким событием.

Почти полсотни исполнителей из разных городов и сел Приднестровья – победителей и дипломантов конкурса – приняли участие в гала-концерте Открытого республиканского фестиваля патриотической и «афганской» песни «Караван-2017». Нынешний конкурс был посвящен 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине освобождения Приднестровья от немецко-румынских захватчиков. Фестиваль патриотической и «афганской» песни давно стал любимым среди приднестровцев, а на его сценических площадках выступали десятки исполнителей – и те, кто прошел через горнило боевых действий, и те, кто в творчестве попытался выразить свое отношение к войне, будь то Великая Отечественная, афганская или приднестровская…

По поручению Вадима Красносельского, начальник госслужбы по культуре Мария Кырмыз зачитала приветствие участникам концерта, в котором глава государства выразил уверенность, что общность духовных интересов граждан разных национальностей послужит развитию культуры. Президент высоко оценил значение фестиваля, который служит объединению граждан и патриотическому воспитанию подрастающего поколения в духе любви и преданности своей Родине.

Со сцены рыбницкого Дворца культуры прозвучали знакомые и ранее неизвестные песни, которые нашли живой отклик в сердцах зрителей. Овациями встретили зрители выступление обладателя Гран-при фестиваля «Караван-2017», капитана запаса Вооруженных сил ПМР Владимира Карзанова, который эмоционально и искренне исполнил песни «Караван» и «Колокол души». Тепло было встречено выступление гостей гала-концерта – дипломантки республиканского конкурса «Голоса Приднестровья» Ирины Грицишиной, вокального коллектива «Днестр» министерства обороны и исполнителя из Одессы Александра Брагина.

Подарком для зрителей стало выступление творческих детских коллективов – танцевального ансамбля «Вдохновение» городского Дворца культуры и вокального ансамбля «Планета детства» средней школы №6.

Участникам мероприятия вручили дипломы участников гала-концерта.

Дина ЛИСТЮГИНА, г. Рыбница.