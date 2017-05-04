Юные таланты открывают мир

«Он мог сто раз писать гроздь винограда, и каждая попытка была для него новым откровением, наполняла его восторгом. Большинство взрослых уже не открывает мира. Они полагают, что знают его и удовлетворяются видимостью. Однако видимости постигаются очень быстро. Отсюда и язва современного общества – скука. Дети живут от открытия к открытию. Новое выражение на лице матери заставляет догадываться о существовании целого мира таинственных мыслей, необъяснимых ощущений». Эти слова сказаны Жаном Ренуаром о своем знаменитом отце. Но мы приводим их в контексте молодежного фотоконкурса «Панорама родного края», совместного проекта республиканской партии «Обновление» и союза фотохудожников Приднестровья.

До конца месяца в Доме-музее академика Н.Д. Зелинского будет экспонироваться выставка юных фотографов, рассказавших языком светописи о жемчужных переливах приднестровских красот. То, что нам, взрослым, представляется блеклым, обыденным, дети видят в ярком, незаурядном свете. Видят и показывают нам.

В экспозицию вошло 75 работ, малая толика того, что ребята прислали на конкурс. Всего в нем приняли участие 148 молодых людей, представивших порядка трех тысяч фотографий. Главным образом – это пейзажи, макросъемка, реже – портреты, жанровые снимки, репортаж. Как отмечает председатель союза фотохудожников Приднестровья Александр Паламарь, раньше молодые больше снимали своих сверстников, родителей, бабушек и дедушек. Сегодня юношей и девушек больше вдохновляет природа. Поэтому жанровых работ, портретов не так много. Но не исключено, что заявленная тема конкурса «Панорама родного края» была понята слишком буквально: панорама как вид.

Впрочем, та палитра, подлинная феерия красок, которая была представлена вниманию зрителей, в силу уникальности, остроты детского видения, стократ компенсирует «отсутствие в кадре людей» (приднестровцы – за кадром!). Современные дети, воспитанные на оглушительно-ярких мультфильмах, кинолентах, компьютерных играх, невольно стараются превзойти или хотя бы выдержать уровень интенсивности цветовой гаммы. Современная фототехника в этом плане открывает потрясающие возможности. Результат налицо.

Но есть формально и тематически очень простые, лаконичные вещи, подкупающие непосредственностью, незамутненностью взгляда. Есть и работы совсем юных авторов, от которых, по словам организаторов, невозможно было отказаться.

Нельзя не согласиться с мнением присутствовавших на открытии выставки парламентариев Александра Щербы и Олега Василатия, что экспозиция, будучи частью фотолетописи республики, сотканной из прекрасных мгновений, интересна именно в силу того, что свою землю, а по сути – целую вселенную, мы увидели глазами детей.

Такой же точки зрения придерживается и Александр Паламарь, для кого открытие каждого нового автора, неповторимого внутреннего мира – событие. Фотограф убежден, что для большинства авторов фотография – не сиюминутная прихоть, а область неподдельного интереса. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что некоторые ребята из года в год участвуют в конкурсе, занимая призовые места, демонстрируя высокие темпы профессионального роста.

В этом году победителей определили в трех категориях: от 19 до 25 лет (1-е место – Дарья Гросу, 2-е место – Анатолий Калиниченко); от 16 до 18 лет (1-е – Анастасия Аборнева, 2-е – Эрик Сандул, 3-е – Наталья Гушан); от 10 до 15 лет (1-е место – Валерия Твердохлебова, 2-е – Алла Антосяк, 3-е – Мария Кожухарь).

«Каждый выход на природу с фотоаппаратом – это праздник, – делится впечатлениями Анатолий Калиниченко. – Больше всего мне нравится осень, время года с особой атмосферой, всецело заполняющей фотографа».

По замыслу организаторов, одна из задач конкурса – привитие детям, молодежи любви к родному краю. Но, судя по тому, что и как было показано на выставке, не мы, а они способны открыть нам глаза на неизъяснимую красоту родной земли.

Николай ФЕЧ.