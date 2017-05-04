Пейнтбол, динамичная командная военно-спортивная игра, находит всё больше приверженцев и в Приднестровье. Недавно состоялись соревнования по пейнтболу на кубок Президента ПМР.

В турнире приняли участие около 100 спортсменов, представивших девять команд всех силовых ведомств республики. За главный приз турнира боролась и команда военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

По регламенту турнира команды соревновались по олимпийской системе, а каждое противостояние длилось до двух побед. Победителем раунда становилась команда, захватившая флаг соперника.

Состязания, в ходе которых команды стремились поразить противника с помощью маркеров – пневматических пушек, стреляющих шариками с краской, превратились в захватывающее зрелище.

Константин РОМАНОВ.

Фото https://novostipmr.com