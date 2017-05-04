Храму книги – 115 лет!

Уютное трёхэтажное здание центральной городской библиотеки им.А.С. Пушкина в центре столицы знакомо с детства не одному поколению тираспольчан.

В школьные каникулы это место было любимым: тихие читальные и книжные залы, где можно было почитать или взять домой книги. Здесь мы готовили рефераты и дипломные работы. Повзрослев, всё так же приходили в библиотеку за новой литературой.

История «царства книг» началась в 1902 году, когда в Тирасполе открылась общественная библиотека с небольшим количеством книг – чуть более полутора тысяч. Первыми читателями были всего 87 человек. Библиотека была единственным культурным очагом и сыграла огромную роль в ликвидации безграмотности населения, в воспитании подрастающего поколения в начале XX века. Преемницей стала центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина. Это одно из главных в республике фондохранилищ.

Сегодня фонды библиотеки насчитывают 600 тысяч экземпляров. Ежегодно её посещают около 26 тысяч тираспольчан. В более чем вековую историю существования «храма книги» вместилась большая жизнь с успехами и достижениями нескольких поколений библиотечных работников и постоянных читателей. За годы работы появились не только новые филиалы и отделы, но и новые формы проведения мероприятий. Развито сотрудничество с музеями, детскими художественными школами, союзами писателей и художников Приднестровья, учебными заведениями и общественными организациями. Шагая в ногу со временем, библиотека обзавелась электронным каталогом, собственным сайтом, который посещают жители стран СНГ и дальнего зарубежья.

В сквере библиотеки недалеко от памятника великому русскому поэту, чьё имя носит учреждение, прошёл праздник «Юбилей в кругу друзей». Поздравить коллектив пришли давние постоянные и юные читатели, многочисленные гости, представители объединения писательских союзов, творческих кругов и общественных организаций.

Директор библиотечной системы Любовь Ротарь отметила, что юбилей – это не только повод для подведения итогов пройденного и сделанного. «Юбилей – когда намечаются новые планы. Я уверена, что библиотека ещё долго будет служить людям, и еще много поколений перешагнут порог центральной городской библиотеки и ознакомятся с творчеством, которое находится на книжных полках», – сказала Любовь Ротарь.

Вручая поздравительный адрес, цветы и подарок для коллектива, начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз отметила, что сегодня центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина является самым крупным хранилищем печатных изданий в республике. «Пройдя преобразования, библиотека превратилась не только в учреждение для тех, кто любит читать, но и в информационно-автоматизированный центр, в центр досуга и индивидуального и творческого развития читателей. Эти успехи достигнуты настоящими профессионалами, которые служат своему делу. Внедряйте новые инновационные методы, продолжайте удивлять наших читателей», – сказала руководитель ведомства. Читателям Мария Кырмыз пожелала помнить, что книга была и остаётся главным источником знаний и мудрости.

Вице-спикер Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева подчеркнула, что те, кто работает в библиотеке, обладают необыкновенной, уникальной профессией. «Вы не только хранители царства книг, но и в это царство вводите людей, открываете для них новых поэтов, писателей, новые загадочные книги и мир фантазии. Поэтому я хочу в первую очередь поблагодарить всех работников библиотеки за преданность делу, за ваше желание хранить и беречь книжный фонд», – добавила Галина Антюфеева.

Век новых технологий увлекает молодёжь, всё чаще они читают гаджеты, но ничто не сможет заменить «живой» книги, куда вложена частичка души человека. Глава госадминистрации Тирасполя и Днестровска Олег Довгопол, поздравляя сотрудников библиотеки, отметил, что книга для человека всегда будет на первом месте. Председатель союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, в свою очередь, рассказала, что организация уже много лет сотрудничает с библиотекой и проводит ряд совместных мероприятий. В качестве подарка она передала издание Вальдемара Балязина из серии «Неофициальная история России». Она добавила, что это издание непременно найдёт читателя, ведь хорошие книги воспитывают хороших людей.

Гости на торжестве желали увеличения числа пользователей и пополнения книжными изданиями. Помимо многих добрых слов пожеланий они вручили подарки – уникальные издания.

От имени руководства представительства Россотрудничества в Молдове сотрудник Сергей Скворцов передал в дар библиотеке полное собрание в восьми томах сводок от Советского Информбюро 1941-1945 годов. Он пожелал успехов коллективу библиотеки, где трудятся профессионалы. Её директор Любовь Ротарь поблагодарила за подаренные книги, которые, по её словам, библиографическая редкость для любой библиотеки.

Для коллектива библиотекарей и хранителей книжных фондов было сказано много благодарных слов за их подвижнический труд. В продолжение мероприятия прошёл праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов. В сквере была организована небольшая книжная и художественная выставка.

Инна ГЕРАСИМОВА.