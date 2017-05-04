Парламентские хроники

В последний весенний день в ходе пленарного заседания парламентариям предстоит очередное рассмотрение пакета важных в социальном плане законопроектов. В третьем, окончательном чтении депутатский корпус должен будет принять проекты законов, касающихся принятия гражданства ПМР, въезда и выезда из республики, прописки/выписки, регламентирования миграционных процессов, учета иностранцев и лиц без гражданства. Эти вопросы остро ставились перед участниками избирательной кампании по выборам Президента осенью-зимой прошлого года. Граждане жаловались на волокиту, большое количество бумаг, которые необходимо было собирать, в частности, для принятия гражданства Приднестровья. Теперь эта процедура, а также прописки, выписки, регистрации, учета граждан будут упрощены. Ранее все эти вопросы регулировались на подзаконном уровне.

В первом чтении Верховному Совету предстоит обсудить инициированные группой депутатов проекты законов «Об Общественной палате» и «Об общественном контроле». В настоящее время этот общественный орган также пока функционирует на основе президентского указа (недавно был утвержден новый состав Общественной палаты). С принятием законопроектов ее деятельность будет поставлена на законодательную основу. Они разработаны в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским и реализации конституционных норм. Два проекта законов пополнят уже существующие в этой сфере, в частности «Об общественных слушаниях».

Депутаты парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктор Гузун, Вадим Кравчук, Вадим Дони, Вадим Левицкий намерены ликвидировать правовой пробел в отношении норм Закона «Об обращениях граждан». Дело в том, что в данный момент на законодательном уровне право обращения в органы государственной власти, местного самоуправления, к должностным лицам закреплено за гражданами. Теперь к ним предлагается добавить юридические лица, в том числе общественные объединения. По мнению разработчиков законопроекта, это предоставит возможность реализовать гражданские права как физическим, так и юридическим лицам в равной мере.

В парламенте продолжается работа над совершенствованием Закона «О развитии и государственной поддержке малого предпринимательства». Внести в него изменения предложил Вадим Красносельский, находясь еще в статусе парламентария. Он рекомендовал дополнить действующее в сфере экономики законодательство таким понятием, как «средний бизнес», а также распространить на него меры государственной поддержки в перманентных условиях экономического кризиса, в том числе путем использования упрощенной системы налогообложения, а также получения льготы вновь созданным предприятиям «среднего бизнеса». Этим же законопроектом определяются приоритетные сферы и виды деятельности субъектов малого предпринимательства, на которые может быть распространена государственная поддержка.

Александр ЗАВЕЛЯ.